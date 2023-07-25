開會不納司機代表 勞團到行政院抗議

「貨車違停取締攸關駕駛工作權，行政院應該要請司機代表參與協商，而非只有老闆！」貨車司機工會代表25日在行政院門口陳情，抗議行政院7月修訂《道交條例》擴大對臨停處分，恐侵害貨車駕駛工作權，先前交通部曾承諾要找勞方一起開會，結果行政院副院長鄭文燦25日下午就要跟資方開會，「不找勞方就是黑箱」！

貨車司機難工作

汽車貨運暨倉儲業產業工會顧問周聖凱25日不滿指出，行政院7月通過《道交條例》修法，擴大對臨停行為取締，並祭出「2年內若違規滿12點，吊銷駕照」的規定，但周聖凱直言，《道交條例》修正前並未與遊覽車、貨車與多元計程車司機溝通，許多司機是因為道路規劃不良，不得不臨停，不應該任意開罰。

「司機才知道實務狀況，並提供修法意見！」周聖凱說，原本交通部承諾會找工會代表開會討論，結果行政院副院長鄭文燦25日下午就要跟「公會」代表開會，卻沒有找代表勞方的「工會」。他質疑，行政院只跟資方開會，就是要黑箱制定相關配套措施、犧牲勞工權益，「不開車的老闆很難知道司機的苦！」他強調。

應優先增設貨車位

汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄說，貨車司機因為送貨績效、工作型態等關係，常常需要臨停，但目前我國道路對貨車停車並不友善，不只卸貨車位少，還大多不符合貨車大小，且常常被其他汽機車占用，政府應該統一制定貨車車位規範，找出卸貨熱區增設車位，而不是不改善現況直接開罰。

有黑貓宅急便的司機直言，他們並不想違規，但因為道路設計不良，被迫常常臨停，但現在駕照被吊銷的機會因為執法加嚴而增加，這形同侵害駕駛的工作權，「不能將違法的責任強推給貨車司機！」該名司機呼籲，因工作違停的罰單與道安講習費用應該由雇主負擔，且雇主也不能以違規為由任意解雇司機。

政院不給司機進

工會代表們呼籲讓貨車司機代表進入會場開會，並參考他們過去提出的修法建議。行政院由交環處副處長黃志元出面接下陳情書，但僅表示都有聽到工會的訴求，因為會議流程與相關事項已經敲定，不便再請司機進入開會，也讓現場司機高喊不滿，怒批行政院黑箱作業。

【更多精采內容，詳見 】