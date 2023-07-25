流感藥劑捉襟見肘不給克流感？疾管署曝考量強調數量充足

類流感門急診就診人次持續下降但流感重症通報未減。疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增死亡個案包含一名南部10歲女童因為急性壞死性腦炎過世，呼籲有症狀應該儘速就醫。疾管署發言人曾淑惠也說，勿輕忽流感危險徵兆，國內公費藥劑充足，有危險徵兆應儘速就醫。

目前社區流行A型流感，近四周合約實驗室分離出流感病毒以A型H1N1為多； 上周新增26例流感併發重症（年齡介於未滿10歲至90多歲）以及另新增6例死亡 (均A型H1N1)，年齡介於10歲至60多歲，其中4例未接種本季流感疫苗，5例具慢性病史。

林詠青說，南部10歲女童在7月中旬出現症狀包含超過40度高燒，隔日出現意識不清等重症症狀，經過急診確認感染A流並發現有腦炎，後續收治加護病房並給予藥物治療，但最後因為急性壞死性腦炎、不幸過世。他呼籲，兒童感染流感有1至2％腦炎，最嚴重就是急性壞死性腦炎，致死率高達三、四成。他提醒，如出現呼吸困難、發紺等危險徵兆，應該儘速就醫以利及早治療。

本流感季自去年10月1日起截至今年7月24日流感併發重症病例累計428例 （263例A型H1N1、153例A型H3N2、5例A型未分型、7例B型）；其中死亡91例 (63例A型H1N1、25例A型H3N2、1例A型未分型、2例B型)。

另外，針對公費流感抗病毒藥劑用藥條件使用狀況，有醫生表示我國存量捉襟見肘，克流感使用對象有所限制。

曾淑惠表示，流感藥劑的準備量是根據全人口數量的15%準備，因此儲備量約340萬人份，包含克流感（80萬人份）、易剋冒（38萬人份另有原料藥200萬人份）及瑞樂沙（33萬人份），數量絕對充足。至於鼓勵醫院在5歲以上無禁忌症的民眾優先使用瑞樂沙是因為效期考量，避免浪費。

另，針對「免疫加強型」的流感疫苗（含佐劑、高劑、基因重組的四價流感疫苗），曾淑惠說，食藥署已經核准用在65歲以上長者的含佐劑疫苗，但國內並無相關資料佐證，因此仍在研是否引進相關疫苗。明年將委外評估，等待報告結論再提到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論。