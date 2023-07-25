牛肉近3年進口4.8萬批 5批瘦肉精違規邊境攔截

食藥署今天公布俗稱瘦肉精的乙型受體素近3年邊境查驗情形，截至今年6月30日累計報驗約4.8萬批牛肉，其中5批不合格，以尼加拉瓜占3批最多，宏都拉斯、美國各1批，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，其中立盛食品有限公司從尼加拉瓜進口的「冷凍牛臉頰肉（FROZEN BEEF CHEEK MEAT）」被驗出動物用藥Zilpaterol 0.003ppm，違反不得檢出規定，共1批、1905.10公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富稍早告訴中央社記者，Zilpaterol是瘦肉精的一種，國內規定為不得檢出，且禁止使用。至於另一款瘦肉精萊克多巴胺的殘留容許量則依部位不同，分別為0.01ppm、0.04ppm。

這並非來自尼加拉瓜的牛肉第一次出包。根據食藥署統計近3年邊境查驗牛肉情形，民國110年報驗1萬8907批、111年2萬115批，今年截至6月30日止累計報驗9567批，總共5批不合格，其中尼加拉瓜就占3批，均為檢出Zilpaterol。

食藥署表示，另外2批不合格產品從宏都拉斯、美國進口，各被檢出Zilpaterol、萊克多巴胺，全數依規定退運或銷毀，沒有流入市面。