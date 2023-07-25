杜蘇芮明後天最近 東半部、南部、澎湖嚴防強風豪雨

中颱杜蘇芮下午2時30發布陸上颱風警報。中央氣象局指出，今天颱風外圍環流從東半部開始挾帶風雨襲台，首波陸警警戒範圍為屏東、恆春半島，明、後天颱風離台灣最近，東半部、南部、澎湖嚴防強風豪雨。

中央氣象局最新預報指出，杜蘇芮不排除未來6小時內再升級為強烈颱風，最快下午5時升級，明天上午將以強颱之姿接觸恆春半島、明午後再遭中央山脈破壞結構為中度颱風，杜蘇芮暴風圈已接觸呂宋島北部，但仍有持續增強的條件。

中央氣象局技正羅雅尹表示，暴風圈逐漸影響巴士海峽東側，海面警戒區域涵蓋東南部海面、巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽南部。

她指出，颱風外圍環流沉降影響，局部地區出現36至37度高溫，包括金門38度高溫、新北五股37度、花蓮舞鶴37度、桃園新屋36.9度，預計明天西半部還未降雨前，仍會受外圍環流沉降影響。

降雨部分，羅雅尹表示，颱風外圍環流雨帶，移動通過蘭嶼，東部海面也有零散回波進來，預估今天下半天後，東半部地區會有陸續間歇性陣雨，南部靠近山區地方也會有陣雨出現。

今天入夜後，颱風外圍環流增多，東半部雨勢增加，明天白天至晚上，東半部降雨會更顯著，會有局部大雨或豪雨；西半部地區上半天，多雲到晴，可以見到眼光，下半天可能有雨勢出現，明天多雲到晴；明天晚上至27日清晨，南部地區降雨才會增加。

羅雅尹說，周三、四颱風最近台灣、嚴防強風豪雨，東半部恆春風雨升級、南部風雨也漸強，周四花東、南部山區更要留意局部大豪雨；西半部依然炎熱偶有雨勢，北部和中部有間歇風雨，澎湖金門風雨轉強。

到了周五，風雨漸緩，全台仍有間歇陣雨，但雨勢已漸漸緩和，澎、金風雨仍大。預估颱風將於週五於中國福建一帶登陸。

羅雅尹表示，今天台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，目前基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海已有長浪，東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6米以上浪高，非必要勿前往海邊移動。

根據中央氣象局最新資訊，杜蘇芮今天下午2時中心位置在北緯 18.2 度，東經 123.8 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 510 公里海面上，前進方向以每小時13公里速度，向西北西進行，中心氣壓935百帕。

中央氣象局指出，近中心最大風速，近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風。瞬間最大陣風：瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風

暴風半徑部分，七級風平均暴風半徑300公里；十級風平均暴風半徑100公里。杜蘇芮增強變胖中，預估6小時內增為強颱，暴風半徑部分，七級風平均暴風半徑從上午280公里增為300公里。氣象局指出，杜蘇芮過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，暴風圈進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅，氣象局稍早也發布大雨特報。