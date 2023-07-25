登革熱十年最慘 颱風杜蘇芮再攪局南部風險升高

颱風杜蘇芮逼近，登革熱疫情仍持續飆升。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，登革熱本土疫情快速上升，上一周新增206例，並且出現今年首例本土登革熱死亡個案。疾管署發言人曾淑慧說，颱風過後南部疫情風險會更高，呼籲要加強積水容器清除。

針對首例本土登革熱死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青說明，該個案為台南市40多歲女性，7月16日出現發燒超過40度，並且意識狀態變差，就醫發現有嗜睡、躁動不安、癲癇症狀，以及熱衰竭、休克症狀。住院期間發生數次心跳聽止，並在發病五天後因為多重器官衰竭過世。

國內上周新增206例登革熱本土病例，新增個案居住地為 台南市163例、雲林縣40例及高雄市3例，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中122例男性、84例女性，發病日介於6月29日至7月24日。國內今年截至7月24日累計630例本土病例，其中 台南市524例、雲林縣82例、高雄市21例、 台中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高。

目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。林詠青說，孕婦或是曾經感染等隔熱又感染其他型別登革熱等族群感染登革熱後的死亡風險高，呼籲個人防蚊、清除孳生源措施要確實落實。