桃機第三跑道欲取消4滯洪池 環委難以接受要求補正再審

配合國家重大建設，桃園機場規畫第三跑道埔心溪機場段採單一渠道設置、欲取消埔心溪、南崁溪現有的4口滯洪池，並提出變更申請，但多數環委認為滯洪池對下游影響事關重大，強烈建議不要取消，除要求桃機檢核取消滯洪池的適宜性、評估至少保留一半量體的滯洪池，還要補充本案與桃園航空城逕流分擔及出流管制的具體規畫，本案補正再審。

環保署今召開「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書第二次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議。本計畫為桃園航空城區域計畫一環，位於桃園市大園區、桃園機場既有北跑道北側，計畫內容分為第三跑道、新貨運站區、衛星廊廳區、西北維修區，總面積約723公頃。

桃機表示，行政院去年5月起進行歷次桃園航空城核心計畫專案小組會議指導及跨部會整合，行政院以防洪、飛航安全及整體觀點進行規畫，為配合國家重大建設，計畫考量整體防洪排水優化提升，將埔心溪及南崁溪桃園機場至出海口段防洪安全提升至100年暴雨不溢堤，而位於第三跑道內原渠道流量可由原規畫疏洪道承受100年暴雨洪峰流量。

桃機說明，埔心溪機場段擬採單一渠道設置，並配合桃市府南崁溪整治防洪，也將第三跑道排水規畫納入考量；變更前依埔心溪及南崁溪集水分區規畫排水路及4座滯洪池，由於相關水系防洪能力已提升並納入本案開發後逕流量，因此取消滯洪池設置，不僅提升區域防洪功能，還能避免吸引鳥類導致鳥擊事件風險，提高機場飛航安全。

但多數環委對於取消滯洪池規畫難以接受，還有環委批評，開發單位提到取消滯洪池可避變鳥擊事件風險、提升飛航安全，「這種說法很荒謬」，冬天因白天日曬增溫的影響，鳥類就會集中在跑道中間，與滯洪池沒有關係，另還把航空扯計畫扯進來，但航空城計畫不在桃機可負責承諾當中，強調變更應符合公平正義原則。

經閉門會議討論後，環委認為，開發單位應強化區域排水優化沿革，檢核取消滯洪池設置理由適宜性（含個案滯洪池與區域排水路的功能性差異比較）；補充本案與桃園航空城開發計畫的逕流分擔與出流管制具體規畫。

針對極端氣候短延時強降雨，加強本案變更取消滯洪池後，地表逕流對下游區域影響評估；評估至少保留原設計一半量體的滯洪池，以及提升防洪排水韌性規畫的可行性。

植栽及環境監測部分，環委要求，本案變更範圍胸徑大於10公分的喬木，倘需移除，須以1比2比例補植原生種喬木；強化施工、營運期間溫室氣體排放量評估，並研提減輕措施，變更後，施工柴油車輛40％須符合最新2期排放標準。