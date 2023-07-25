上周爆增逾200例本土登革熱 台南出現今年首例本土死亡個案

登革熱疫情持升溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，登革熱本土疫情快速上升，上一周新增206例，並且出現今年首例本土登革熱死亡個案，為台南40多歲女性。同時，他呼籲，颱風杜蘇芮逼近，民眾應加強孳生源清除 。

郭宏偉說，首例本土登革熱死亡個案，為台南市40多歲女性，7月16日出現發燒症狀，因症狀未改善於7月18日就醫住院治療，並經醫院通報檢驗後確診；經醫師同時診斷有熱衰竭情形，後於7月21日因病況惡化不幸過世。

他指出，依據現行死亡病例統計定義，登革熱確定病例於傳染病通報系統具通報及確診紀錄者，於確診後60天內(含)自然死(排除意外死、自殺、他殺、不詳)且死亡證明書之死因甲、乙、丙、丁任一有記載登革熱相關病名，即列入死亡統計，故此案研判為今年首例死亡病例。

另外，國內上周(2023年7月18日至7月24日)新增206例登革熱本土病例，新增個案居住地為 台南市(163例)、雲林縣(40例)及高雄市(3例)，分別於 台南市永康區75例、東區43例、仁德區25、安南區11例、北區3例、南區2例、關廟區、歸仁區、善化區及新化區各1例，雲林縣古坑鄉37例、斗六市2例及虎尾鎮1例，高雄市前鎮區、路竹區及苓雅區各1例，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中122例男性、84例女性，發病日介於6月29日至7月24日。

疾管署表示，近日颱風杜蘇芮逼近，依據中央氣象局資料，全國各地皆有降雨，為避免雨後病媒蚊大量孳生，請民眾提前進行居家環境整理，進行容器減量，倒掉容器積水並倒蓋、刷除容器內殘留之斑蚊蟲卵；亦請於颱風過後留意住家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」。

如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

國內今年截至7月24日累計630例本土病例，其中台南市524例、雲林縣82例、高雄市21例、 台中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔42%(266例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)，目前累計7例重症病例，其中3例住院中，另累計1例死亡病例。

目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。另今年累計75例境外移入病例，感染國家分別自泰國(19例)、印尼(16例)、馬來西亞(15例)、越南(9例)、菲律賓(5例)、馬爾地夫(4例)、印度(3例)、孟加拉國(1例)、寮國(1例)、中國(1例)及緬甸(1例)移入。