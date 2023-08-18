私密肌只用清水洗？醫師揭：私密處「健康照護」跟臉部肌膚一樣重要！

夏天高溫悶熱，連私密肌也跟著抗議，遇上生理期更是搔癢不舒服，痛苦指數爆表！其實，女性除了臉部需要保養，私密肌也需要特別呵護，才能擺脫容易被私密問題糾纏的困擾。義大利私密肌保養專家「賽吉兒」研發出成分溫和簡單有感的頂級私密肌保養品，已風靡全球超過50年，令許多女性朋友一試就被圈粉！

圖／shutterstock

有時私密肌只用清水洗，是不夠的！

為什麼一到夏天，女性的私密肌就開始鬧情緒？禾馨宜蘊生殖中心院長陳菁徽醫師表示，私密處問題主要來自一些壞菌所影響，夏天潮濕悶熱的環境，私密處便容易成為壞菌的溫床，有些女性上班必須穿著絲襪、褲裝，更增加私密處產生問題的機會。

圖／禾馨宜蘊生殖中心院長陳菁徽醫師提供

然而，氣候和外在環境只是催化劑，最根本的原因，其實在於個人的抵抗力。從門診病患可觀察到，私密處不適大多發生在抵抗力低下的時候，例如：連日熬夜、缺乏運動、水喝得少、常憋尿、作息不正常等；懷孕或頻繁的性行為，也是私密問題常見的「危險因子」。

陳醫師建議，抵抗力好的女生，平時清潔私密處可以只用清水洗，但若有搔癢、異味、乾澀等困擾，或有反覆不適的狀況，建議使用符合私密處環境的清潔用品，如：賽吉兒添加「天然植物菁萃」以及純淨成分，可透過溫和洗淨的方式來穩定私密肌的pH值，讓私密肌回復健康狀態。

每個階段的妳，都需要專屬的私密保養

圖／shutterstock

很多人都不知道，女性私密處的pH值會隨著不同年齡而有所變化，大致分為4階段，不同階段私密處的pH值會改變，在清潔保養選擇上也大不相同。

陳醫師指出，女性幼年時私密處pH值偏鹼性，此時應著重如廁衛生清潔，以及外在環境影響；進入青春期階段、初經來潮後，私密處pH值逐漸偏弱酸性，而且趨於成熟化，這時除了要注意生活習慣以外，經期來時需要定時更換衛生棉，避免因為長時間悶熱造成壞菌進而產生私密不適；第三階段20歲到40歲生育年齡，是性生活活躍時期，性行為後或是在孕期產後等在不同的階段與不同的需求可以使用專屬的私密處清潔用品洗淨，透過溫和清潔有助維持私密處pH值的穩定，減少私密困擾的產生。

而第四階段更年期，私密處在停經後私密防護層也因缺少賀爾蒙供應而變薄，防護力也會隨之降低，導致私密處較容易有敏感情況，許多熟齡女性會出現痛、乾、癢、澀等狀況，此時私密保養就顯得非常重要！建議這階段的女性除了選擇成分更溫和以外、也可以挑選專為45歲以上熟齡打造的私密保養來做為輔助，改善熟齡私密困擾。若症狀嚴重時，建議到婦產科就診，由專業醫師評估與進行藥物治療。

專業醫藥實驗室把關，神級配方熱銷50年

歐洲女生重視私密處保養，已經有長達200年以上的歷史，賽吉兒私密肌膚保養系列自1973年在義大利醫藥規格實驗室誕生，以「歐洲聖草」鼠尾草等植物菁萃與天然乳酸作為主要成分，加上阿爾卑斯山無汙染、富含礦物質的純淨水質作為凝露基底，質地溫和不刺激，讓私密肌穩定地處於弱酸健康狀態，還能提升肌膚自我防護力，問世以來已在世界各地熱銷50年，神級配方不只讓許多姊妹「試過就回不去」，也廣被醫師推薦使用，是私密保養市佔No.1的品牌。

賽吉兒並針對女性從3歲、成熟階段到更年期，私密處不同的變化，研發全系列私密專屬保養，讓不同年齡及不同需求的女性都能擁有從內到外的清爽自在。

年輕女性日常清潔保養，可以選擇賽吉兒明星熱銷經典單品、暢銷No.1的菁萃潔浴凝露【日用型】，質地溫和可天天使用，從清潔開始幫助私密肌打好健康基底，告別悶濕、搔癢、黏膩和尷尬異味。

《30天妹妹接力不間斷》：日常使用菁萃潔浴凝露【日用型】做好清潔保養，生理期、運動後、孕期產後以及特別感到妹妹抵抗力較差的時候，就使用菁萃潔浴凝露【加強型】提升私密肌保護力。 圖／Deam提供

生理期、運動後、孕期產後以及感覺妹妹抵抗力較差時，就使用菁萃潔浴凝露【加強型】提升私密肌保護力，添加鼠尾草、高濃度百里香等植物菁萃，能有感分解異味，迅速恢復私密肌的清爽，搭配溫水坐浴更能舒緩私密肌不適感，不只在Dcard獲得網友4.6高分好評，也是婦產科醫師專業推薦、回購No.1的「私密淨護神隊友」！

逆齡保養，hold住彈潤健康私密肌

因熟齡女性皮膚厚度和膠原蛋白含量降低，私密肌若只是用清水或是肥皂清洗常有乾澀、不適的狀況，賽吉兒菁萃婦潔凝露「逆齡型」，針對45歲以上熟齡肌的需求，特別添加洋甘菊、百里香植物菁萃和沒藥醇萃取成分，可提高私密肌防禦力，舒緩搔癢與乾澀等私密不適感。溫和洗淨不刺激．洗淨後肌膚輕盈有彈潤感，揮別乾澀卡卡的感覺，用來全身沐浴也沒問題，並且獲得達80%婦產科醫師專業推薦。

菁萃婦潔凝露【逆齡型】針對45歲以上熟齡肌特別研發設計，溫和洗淨同時舒緩私密肌膚乾澀與不適問題，洗淨後彈潤不乾澀。 圖／Deam提供

私密保養是女性朋友一生的課題，真的不能偷懶！一旦私密處NG不舒服，就會讓人渾身不自在，讓「賽吉兒」陪伴妳做好每日清潔呵護調理，維持私密清新健康，自信度ＵＰ！

菁萃婦潔凝露針對45歲以上熟齡肌的需求，揮別乾澀卡卡的感覺，賦予私密肌天天水嫩不乾澀！ 圖／Deam提供

【賽吉兒哪裡買】

實體通路：康是美、寶雅、屈臣氏、各大連鎖藥妝

線上通路：賽吉兒官網（www.saugella.com.tw/）、momo購物網