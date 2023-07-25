藉助基因診斷生殖技術 「佝僂症」婦產下健康子

楊姓婦人罹患罕見疾病「佝僂症」從小歷經穿鐵鞋、小腿開刀，苦不堪言，因顧慮遺傳而遲未生子，但在前年政府實施試管補助後，她接受「胚胎著床前基因診斷(PGD)」的生殖技術，終於如願產下健康男嬰。

台中市茂盛醫院今開心為寶寶慶祝滿月，院長李茂盛建議政府盡早將PGD檢測納入「擴大試管補助方案」的補助項目中，幫助有家族疾病的夫婦早日生子。

楊婦說，婚後第1年，媒體報導患有先天疾病的婦女因採取PGD檢測產下健康小孩，讓她燃起一線生機到醫院接受治療。首次取卵得到20顆卵子，培育出9顆胚胎，但因癌症腫瘤指數太高，還有肌線症、子宮內膜厚度不足等多重問題，讓她必須先治療，植入日期不斷延遲。但當得以植入後，胎兒卻在孕期第3個月時失去心跳，讓她傷心欲絕。第2次植入時，又因故喊停，讓她深受打擊。

政府前年宣布實施「擴大試管補助方案」，她想再搏一次，因而向茂盛醫院醫師李俊逸求診，經使用「AI人工智慧試管技術」等生殖技術，挑選出最好的胚胎植入，日前終於產下重2160公克的健康男嬰。

李茂盛說，PGD技術可汰除遺傳性基因異常的胚胎，並選擇優質胚胎做植入。衛福部目前提供34歲以上或有家族史的孕婦遺傳診斷最高補助8500元，這是個好的政策，但建議擴大補助，將PGD、PGS等檢測納入項目中，才能嘉惠更多需要的家庭。