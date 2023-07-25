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市占率100%過動症用藥偏離規格 食藥署下令回收11萬錠
食藥署今公布藥品第二級回收警訊，由「友霖生技醫藥股份有限公司」產製的過動症用藥「思有得持續性藥效膠囊44毫克」在持續安定性試驗中偏離規格，將影響藥效，食藥署副署長陳惠芳表示，該藥品劑型特殊，市占率為百分之百，年用量11萬顆左右，本批回收同樣為11萬顆。
「思有得持續性藥效膠囊44毫克」主成分為METHYLPHENIDATE HCL，主要用於治療治療注意力不足過動症。陳惠芳表示，注意力不足過動症藥品，有短效劑型、長效劑型，本次回收藥品為長效劑型，主要是針對年紀較大、體重較重的兒童，一天一顆，分別在1、3、6、9、12、24小時都需要釋放固定藥量，讓症狀控制在穩定能夠上學、生活的情況。
陳惠芳指出，該藥品效期為2年，藥商在第12個月的持續性安定性試驗時，發現第9小時釋出的藥品劑量偏離規格，應釋放65%的藥量，試驗中僅釋放64%，稍稍偏離，但依舊通報進行回收。
「思有得持續性藥效膠囊44毫克」許可證字號為：衛部藥製字第060153號。陳惠芳表示，本次回收批號為「M082004」預計有11萬顆，本身廠商仍有庫存未出貨，111年健保年用量統計有11萬044顆，由於劑型特殊，市占率為百分之百。
食藥署提醒，民眾倘對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。目前已要求廠商於今年8月18日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，並已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。
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