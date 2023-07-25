黃立民：免疫負債估還有1年 籲長者接種流感疫苗

台灣這個流感季持續到夏天，近期社區A型H1N1與H3N2共同流行。台大醫師黃立民提醒，「免疫負債」效應預計還有1年，籲長輩定期接種流感疫苗，並可視免疫力採分齡施打。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民今天出席李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會舉辦的「全年流感季時代來臨，免疫老化曝感染危機」記者會表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，上呼吸道病毒爭取生存環境，造成近期臨床可看到1人同時感染2、3種病毒，預估整體「免疫負債」效應預計還要約1年才會結束。

黃立民表示，觀察2022年到2023年流感疫情，美國、澳洲疫情高峰都提早，台灣則延後到夏季都還有流感疫情，對長輩來說早已過了去年冬天接種流感疫苗的保護期。

黃立民指出，隨年齡增長，免疫系統反應變弱、抗體保護力下降，免疫記憶也會退化等，這些「免疫老化」問題，難透過日常保健克服，不僅疫苗保護力較健康成年人減約2成，傳統流感疫苗也僅可提供60歲以上老人5個月保護力。

對抗免疫老化，黃立民說，英國等國開始採取流感疫苗「分齡施打」策略，讓長輩接種含佐劑、高劑量或重組蛋白疫苗等免疫加強型疫苗；其中含佐劑疫苗可能造成接種部位疼痛感較強等副作用，但可加強2到3成保護力、也延長疫苗保護時間最長達1年，助對抗常態化流感疫情。

台大醫院老年醫學部主任詹鼎正表示，疾管署統計，2022年10月起的流感季共造成逾400例併發重症，其中65歲以上長者就佔5成，且其中87%未接種本季流感疫苗。

詹鼎正說，65歲以上長者流感重症率為25到49歲的7倍、重症死亡率更達11倍，但65歲以上長者中約210萬人未定期接種疫苗，「不論如何防疫，疫苗打好打滿，是最基本條件」；加上受免疫老化影響，身體抵禦病毒和疫苗預防疾病效果都會下降，呼籲還沒接種的長輩，應該盡快接種。