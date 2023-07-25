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慢性病婦人1月爆瘦10公斤 竟是甲狀腺亢進

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
柳營奇美醫院內分泌新陳代謝科醫師陳家禎。記者謝進盛／攝影
柳營奇美醫院內分泌新陳代謝科醫師陳家禎。記者謝進盛／攝影

有高血壓、高血脂與中風病史的70歲婦人，在1個月內突常雙手抖動等症狀且體重暴瘦近10公斤，醫師診治發現罹患甲狀腺亢進，經藥物治療體重逐漸回升。醫師提醒，甲狀腺亢進患者須特別注意飲食，盡量避免高碘食物。

據知，婦人原來體重維持約70公斤，有高血壓、高血脂宿疾與中風病史，平常規律服藥，不過近月來，突覺長頭暈、全身無力，合併有咳嗽、吃不下、噁心嘔吐與雙手抖動，且1個月暴瘦約10公斤，日前前往柳營奇美求診。

柳營奇美醫院內分泌新陳代謝科醫師陳家禎表示，婦人診治後發現血中鈣離子、甲狀腺指數異常升高，抗體呈現陽性反應，且患者有嚴重骨質疏鬆，確診為甲狀腺亢進。

她表示，目前甲狀腺亢進治療有3種，包括藥物治療、放射碘治療與手術切除甲狀腺。

陳家禎指出，甲狀腺亢進症狀者，年輕患者症狀常較明顯且典型，老年患者有時常見虛弱、無力或體重減輕等較不特定症狀。長期未治療甲狀腺亢進可能造成心臟衰竭、骨質疏鬆、眼睛病變等，嚴重者甚至會造成10至30%死亡率。

她指出，甲狀腺主要在維持新陳代謝，沒有刻意減重情況，半年內減輕原本穩定體重的10%，或1個月急速下降5%，在臨床上都要注意，建議應速求診。

甲狀腺 患者 醫師

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