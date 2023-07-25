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網購電商大發颱風財 「囤糧三寶」買氣有望成長五成

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

颱風季到來，今年第5號颱風杜蘇芮的海上颱風警報發布在即 ，台灣自2019年後已近4年沒有颱風登陸，PChome 24h購物回顧過往颱風季節發現，只要颱風鄰近台灣時，就會帶動「泡麵、罐頭、礦泉水」熱賣潮，堪稱颱風囤糧必備三寶」，若颱風等級達「停班停課」的標準，泡麵、礦泉水的業績可望較平日成長近5成，颱風鄰近台灣卻未停班停課時，則可帶動業績較平日成長3成，

PChome 24h購物觀察自上周五起３天（7月21日至23日）站上已出現備貨潮，罐頭、泡麵及礦泉水的買氣周成長近2成，反映民眾提前防颱備戰意識頗強；也預先設立「颱風快報」專區提供緊急避難包、居家防護設備、食品用水、電競遊戲、居家修繕及居家清潔等用品的安心宅家購服務，消費者省下去大賣場人擠人搶購、及提著大小包的不便，宅在家等收貨就好。預計今明兩天消費者會持續採購颱風所需物資。

颱風 停班停課 泡麵

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