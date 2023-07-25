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影／改良式獵具化險為夷 台灣黑熊幸運逃脫影像曝光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
改良式獵具套索踏板規格直徑小於12公分，且踏板可設定壓力值，能防範黑熊踏入。圖／嘉義林管處提供
改良式獵具套索踏板規格直徑小於12公分，且踏板可設定壓力值，能防範黑熊踏入。圖／嘉義林管處提供

台灣黑熊近年逐漸往山下移動，但淺山遍布許多狩獵陷阱，恐讓黑熊誤踩受傷，林務局力推改良式獵具，嘉義縣獵人協會在阿里山鄉特富野山域架設紅外線相機，今年拍攝到黑熊採中改良式獵具但沒有被套住，是台灣首次成功防範黑熊誤捕的影像紀錄。

紅外線相機的影像中顯示，台灣黑熊左前腳踩到改良式獵具，發出「喀」的一聲，受驚嚇的黑熊往後退一步，並推了旁邊的石頭想搞清楚發生什麼事，最後決定離開。台灣黑熊觸發改良式獵具，雖受到驚嚇但未因此受困。

嘉義林管處處長張岱說，從今年6月影像紀錄發現，台灣黑熊開始出現在淺山，像阿里山特富野等地區，屬於中低海拔山域，拍攝到國內第一起台灣黑熊觸動改良式獵具，但卻未因此受困，證明改良式獵具確實可避免誤捕黑熊。

嘉義林管處表示，近年提供改良式獵具，套索踏板直徑小於12公分、可設定壓力值，不只能防黑熊踏入，也可避免誤捕體重較輕的幼獸或小動物，已在阿里山推廣換發145組改良式獵具，可到嘉義林管處或工作站申請換發。

此外，山區農地如有黑熊入侵，通報並經勘查確認為黑熊行蹤，可領取自主通報獎勵金3千元，配合架設自動相機監測再加發5千元。若發現黑熊蹤跡或受困陷阱，可打林務局24小時專線0800-000-930或通報鄰近工作站。

改良式獵具套索踏板規格直徑小於12公分，且踏板可設定壓力值，能防範黑熊踏入。圖／嘉義林管處提供
改良式獵具套索踏板規格直徑小於12公分，且踏板可設定壓力值，能防範黑熊踏入。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣鄒族獵人協會參與監測計畫，架設紅外線相機及影像蒐集。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣鄒族獵人協會參與監測計畫，架設紅外線相機及影像蒐集。圖／嘉義林管處提供

台灣黑熊 嘉義 阿里山

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