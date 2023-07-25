中颱杜蘇芮來勢洶洶 金門小三通今起陸續停航

中颱杜蘇芮來勢洶洶 ，預測路徑與多年前重創金門的莫蘭蒂颱風相似，氣象局研判，暴風圈預估在7月27日1500觸碰到金門，暴風圈最強時候預估是在周四的深夜到周五清晨，金門小三通明日起往返五通、石井航線全天候停航2天，7月28日視颱風動態再行公告，提醒搭船民眾留意。

中央氣象局資料指出，今年度編號第5號颱風(國際命名：DOKSURI，中文譯名：杜蘇芮)預測路徑與多年前重創金門的莫蘭蒂颱風神似，中颱杜蘇芮上午8時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約620公里的海面上，以每小時15公里速度，向西北轉西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，約每小時173公里，七級風平均暴風半徑280公里。

據了解，今日台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，今晚至明日金門將有9至10級強陣風；金門氣象站也說，暴風圈預估在7月27日 15點觸碰到金門，並於7月28日 17點離開，暴風圈最強的時候預估是在周四的深夜到週五的清晨，由於颱風中心相當靠近金門，屆時陣風與平均風都會相當強勁，請務必注意自身安全，家中戶外比較不牢固的物品，請適當的加固或移到室內。

金門縣港務處今天上午召開杜蘇芮颱風的應變會議，會中表示，因受杜蘇芮影響，經與陸方確認，小三通客船因應提早避颱作業，自今日起往返石井航線停航，明天起至27日則是金門往返五通、石井航線全天候停航，7月28日視颱風動態，再行公告。

金門縣消防局完成所屬各大隊、分隊防颱整備，由局長呂英華偕同代理副局長陳國瑋昨日實地走訪檢視各式裝備器材整備情形，並提示相關防颱工作重點。此外，也通知縣府各單位密切注意颱風動向、加強防颱整備作為，包含防汛單位應密切注意豪大雨特報及監控雨量，進行防汛整備作業。