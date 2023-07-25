幼兒長出雙排牙！醫：請家長注意清潔 不要急著拔

正逢換牙期的6歲小弘日前下排門牙處長出兩顆恆齒，但原來的乳牙卻沒有絲毫鬆動，媽媽擔心小弘日後會齒列排序不齊。醫師評估，小弘的恆齒雖然已經完整長出，但不影響進食，也未有其他不適，建議仔細清潔、觀察即可，不宜急著拔除。返家3個月後，小弘下門牙的乳齒自然脫落，後方的恆齒也長回正常位置。

寶寶出生6個月到10個月左右，會萌發第一顆乳齒，2歲到3歲間全部乳齒萌發完畢。時至6歲，恆齒自乳齒列下方長出，乳齒日漸脫落，約11歲全數換完，但是部分小朋友會在換牙過程中出現「雙排牙」，被爸爸媽媽緊張地帶到兒童牙科要求醫師拔牙，怕太晚拔掉會造成齒列不整甚至變成咬合不正。

台北慈濟醫院兒童牙科醫師陳宜宏表示，換牙時，乳齒的牙根會被下方逐漸萌出的恆齒牙胚吸收、變短，最後剩乳齒牙冠掉落，但要是恆齒的牙胚發育偏向乳齒舌側，就會導致乳齒牙根未被吸收或吸收不全，形成兩套牙齒同時存在的情況。

陳宜宏指出，不論下門牙空間足不足夠都可能發生雙排牙，不是出現雙排牙就得在第一時間拔掉乳齒，只有「乳齒晃動造成不適」、「影響孩童進食與營養攝取」、「因清潔死角導致牙齦發炎腫脹」、「兒童有拔牙意願」時才會建議拔牙。

陳宜宏提醒，除了注意孩子的換牙情況，在孩子的第一顆乳齒萌發後，就要開始使用牙刷，並每天使用含氟濃度1000ppm的牙膏刷牙至少兩次，也可透過牙菌斑顯示劑，確認刷牙後是否有殘存的牙菌斑，教導兒童正確地刷牙。

另外，家長也可善用健保資源預防齲齒發生，包括第一顆乳齒萌發後至未滿6歲，攜帶兒童健康手冊，每半年可塗氟一次，6歲至未滿12歲，健保有提供恆牙第一大臼齒窩溝封劑服務，預防孩子因臼齒溝隙太深而造成齲齒。目前針對12歲至未滿19歲高齲齒率的青少年，健保也提供每90天可接受齲齒控制照護與氟化物治療。