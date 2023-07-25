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台男心事誰人知 40歲工程師扛房貸、沒女友...門診暴哭

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
施妍安指出，若有易怒、不耐煩、注意力不集中、工做出包，或不喜歡喝酒卻開始頻繁飲酒，或愛開快車等衝動行為，都希望親友能夠提醒他們前來就醫、尋求協助。記者鄒尚謙／攝影
施妍安指出，若有易怒、不耐煩、注意力不集中、工做出包，或不喜歡喝酒卻開始頻繁飲酒，或愛開快車等衝動行為，都希望親友能夠提醒他們前來就醫、尋求協助。記者鄒尚謙／攝影

現代人生活步調繁忙，工作壓力大、精神緊繃，容易引起失眠、焦慮，其中又以男性更容易引起精神問題。書田診所精神科主任施妍安表示，女性普遍有良好的社交系統，心情不好都能找到管道抒發；男性在社會期待壓力下，容易把情緒往心中塞，壓力長期無法排解，待症狀影響到生活，病況都已十分嚴重，連進行諮商時都無法談話。

一名46歲已婚男性，因公司轉型、工作環境浮動、同事們頻頻離職，讓他工作量倍增，思考轉職卻又擔心轉職後經濟不穩，無法照顧家庭，龐大的壓力，壓得他喘不過氣，陸續出現視力模糊的症狀，他以為自己要失明了，至眼科檢查。診斷結果生理結構都正常，眼科醫師發現男子同時有腸胃道不適、心悸、焦慮、失眠嚴重、白天注意力不集中，全身緊繃、精神疲憊等症狀，建議至精神科就醫，結果被診斷為「廣泛性焦慮症」。

另一名40歲的北漂青年，平時在科技業工作，工時長、工作壓力大，近2年無交往女友，家人均在南部，與家人關係疏離。雖已在台北買房，但近期因升息導致房貸壓力增加，又無人可商討，導致工作時經常出包，情緒不穩、易怒，不時與同事發生衝突，之前會去健身房健身、騎自行車，但近期對這些都喪失興趣，感覺人生了無生趣。

北漂青年察覺到自己因為憂鬱、焦慮、失眠、提不起勁、整日躺床、覺得人生沒有意義，一度出現輕生念頭，嘗試到精神科就醫，他光是講述自己的現況，就難忍情緒暴哭，醫師診斷為憂鬱症，目前門診藥物及心理治療中。

施姸安表示，臨床上看到的個案女性約為男性的兩倍，但嚴重程度又以男性較為嚴重，因為男性承受社會期待，需要展現出經濟能力、競爭力，當遭遇壓力、困境時不會想到要尋求協助，可能也不如何表達、向誰表達，認為求助是軟弱的表現，壓抑在心中，引起身心的症狀。

「若身邊男性友人開始『行為改變』要特別注意。」施妍安指出，若有易怒、不耐煩、注意力不集中、工作出包，或不喜歡喝酒卻開始頻繁飲酒，或愛開快車等衝動行為，都希望親友能夠提醒他們前來就醫、尋求協助。曾有男性個案來到診間時，精神相當萎靡，幾乎無法諮商，只能先以藥物控制情況，待穩定後才能夠進行諮商，協助找出問題、改善狀況。

施姸安也提供紓壓五大建議

一、平時建立起自身的社會網，多與朋友、家人交流互動，當壓力大時有抒發、談話的對象

二、培養休閒興趣，空閒時可進行的休閒活動，像是運動、重訓、養寵物、種花草、攝影等

三、給自己放鬆放空的時間，尋找讓自己放鬆放空的方式，如定期按摩、泡湯等

四、學習正向思考及有效情緒控管，運用轉念的方式，讓自己能正向思考；或是透或冥想等方式練習控管情緒

五、學會求助，向外尋求幫助，找專業單位諮商或是就醫

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