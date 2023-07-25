進口牛頰肉驗出瘦肉精 1905公斤遭邊境攔檢

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，1批從尼加拉瓜進口的冷凍牛臉頰肉被驗出瘦肉精，違反不得檢出規定，全數約1905公斤遭邊境攔截，未流入市面，將加強抽批查驗。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，如中國方形空氣炸鍋紙、韓國發泡錠、越南麵粉等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

立盛食品有限公司從尼加拉瓜進口的「冷凍牛臉頰肉（FROZEN BEEF CHEEK MEAT）」被檢出動物用藥Zilpaterol 0.003 ppm違規，共1批、1905.10公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，Zilpaterol是瘦肉精的一種，國內規定為不得檢出，且禁止使用；同產地、同號列、同廠商過去6月內報驗共67批，其中抽驗3批，這是第1次出現不合格情形，將調整為20%至50%的加強抽批。

此外，這次又有美國紅櫻桃、日本鮮水蜜桃、泰國鮮山竹等榜上常客違規。林金富說，美國紅櫻桃、日本鮮水蜜桃目前均為逐批抽驗，至於泰國鮮山竹，因為出現違規情形的是不同廠商，暫時維持加強抽批。