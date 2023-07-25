西部最大釋迦產地進採收期 果農全力防杜蘇芮攪局

台南歸仁區釋迦種植雖僅僅62公頃，卻是西部地區最大的產地。現在已經進入採收期，不過遇到中颱「杜蘇芮」攪局，為避免強風造成損失，釋迦農緊急套袋、枝幹以錏管支撐，全力防止「杜蘇芮」破壞心血。

種植釋迦已有40年的釋迦產銷第四班班長黃宏達說，為了因應強風豪雨的影響，已經兩三天前套袋。不過為避免果實損傷，早在小果時先套上水果網袋，如果還來不及套上紙袋的果實，也趕緊先用長30公分的黑色網袋套住雙重保護，避免強風劇烈搖晃樹枝，弄傷了釋迦。

除了對果實進行雙重保護外，黃宏達表示，由於釋迦樹枝幹較細，為了保護果樹不被風吹倒，更用錏管綁在枝幹旁撐持著。「就連幼株也不能放過」他指出，由於一株幼苗成本動輒都要花費上百元，從幼苗到成株結果起碼要三年以上，所以必須提前保護。

黃宏達表示，今年釋迦生長狀況不錯，就以「頂級果」而言，每台斤都120元起跳。不過面對4年來未有颱風影響的情況，需要謹慎面對，不過是否會造成損傷？他說「順其自然」。

區農會推廣部主任蘇暐晴表示，每年7月底到10月中是歸仁釋迦採收期。目前已經叮囑產銷班員要加強巡視，檢查防颱工作如排水、支架、套袋等是否落實。已經農民提前將小果套袋，避免強風吹襲造成碰撞，深怕影響賣相與品質。