聽新聞
test
0:00 / 0:00
杜蘇芮逼近！賈新興：明西半部有焚風高溫穩定 花東風雨明顯
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，中度颱風杜蘇芮明後兩天最接近台灣，但明天東西部天氣兩樣情，西半部恐有焚風高溫穩定，花東風雨明顯，民眾要注意。
賈新興說，明天杜蘇芮接近呂宋島，但往西一點還是往北一點移動對台灣影響不同，歐洲資料顯示杜蘇芮將更往南一點，中心離台灣更遠；美國預測杜蘇芮颱風中心較近台灣，影響會更大一些，明天需要注意。
至於明天天氣，賈新興說，花蓮、台東受外圍環流影響，明天中午之後風雨會愈明顯，花東及嘉義以南明天傍晚至周四（27日）影響最顯著 。颱風氣流逆時針旋轉，因有中央山脈擋住，西半部明天中午過後，台中以北天氣穩定，沒什麼雨，有焚風出現機會，會很熱。
賈新興說，周五（28日）颱風遠離，颱風過後無颱風尾，也就是無西南氣流，轉西北雨天氣，周六、日西北雨全台都有，出門要帶傘。
他指出，28、29日菲律賓東方海面另一颱風生成機率高，但後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言