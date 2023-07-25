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杜蘇芮逼近！賈新興：明西半部有焚風高溫穩定 花東風雨明顯

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
氣象局昨晚發布海上警報，預估下午發布陸上警報。擷取自氣象局網站
氣象局昨晚發布海上警報，預估下午發布陸上警報。擷取自氣象局網站

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，中度颱風杜蘇芮明後兩天最接近台灣，但明天東西部天氣兩樣情，西半部恐有焚風高溫穩定，花東風雨明顯，民眾要注意。

賈新興說，明天杜蘇芮接近呂宋島，但往西一點還是往北一點移動對台灣影響不同，歐洲資料顯示杜蘇芮將更往南一點，中心離台灣更遠；美國預測杜蘇芮颱風中心較近台灣，影響會更大一些，明天需要注意。

至於明天天氣，賈新興說，花蓮、台東受外圍環流影響，明天中午之後風雨會愈明顯，花東及嘉義以南明天傍晚至周四（27日）影響最顯著 。颱風氣流逆時針旋轉，因有中央山脈擋住，西半部明天中午過後，台中以北天氣穩定，沒什麼雨，有焚風出現機會，會很熱。    

賈新興說，周五（28日）颱風遠離，颱風過後無颱風尾，也就是無西南氣流，轉西北雨天氣，周六、日西北雨全台都有，出門要帶傘。

他指出，28、29日菲律賓東方海面另一颱風生成機率高，但後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。

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