約大魯閣打棒球、打電動… 今年這張「青春動滋券500元」Z世代用在哪？

500元青春動滋券可以買什麼？

隨著社會逐漸重視身體健康，現世代的年輕人也開始積極參與體育活動，例如勤跑健身房、相約放學後打球、週末揪朋友去看球賽等，教育部體育署也特別針對持有國內戶籍之16歲到22歲的青少年（出生日期為民國90年1月1日至民國96年12月31日）發放500元「青春動滋券」，符合資格的人只要前往動滋網登記，領券後就能直接到實體合作店家或線上平台使用，使用期限截至112年12月31日止。

為了延續動滋券成效，鼓勵更多青年族群參與體育活動、觀賞賽事，目前青春動滋券也規劃每年常態性發放。除了滿足年輕人運動、看比賽的需求，你知道「青春動滋券」其實還有其他用途嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看青春動滋券的5大使用範圍有哪些吧！

image source:翻攝教育部體育署動滋網





No.5 應援商品

想要在比賽時為支持的球隊加油，當然少不了到球場內的商店購買應援商品，今年500元青春動滋券也適用於購買路跑馬拉松紀念品、球員應援手燈、球衣、背號應援T恤、球帽、應援毛巾等。

舉例來說，樂天除了販售明星球員周邊商品，還有讓許多人瘋狂搶購的「樂天女孩」限定好物，包含女孩們的個人應援巾、愛心抱枕、陶瓷杯墊、證件卡套、L夾、盲抽壓克力立牌、胸章等，就連今年加入的李多慧，周邊商品上架沒多久也銷售一空，也讓她在Vlog拍攝時感到特別驚訝。



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網友怎麼說？

購買這些球隊應援小物，不僅可以在賽場上提振士氣、大聲為喜愛的運動明星高喊加油，回家後也能好好收藏，或者直接在日常生活中使用這些毛巾、衣服等商品。

許多青少年也選擇把青春動滋券拿來購買喜歡的應援物品，「謝謝動滋券，我買了一條奶昔的毛巾，真香」、「用青春動滋券購買應援小物還能帶到球場幫喜歡的球星加油，真的很不錯」，富邦悍將另推出「青春動滋券」優惠方案，只要購買「動滋應援套票」就能享有內野半票加上應援商品套票，對於許多球迷來說非常划算。



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No.4 運動用品

無論你是想像《灌籃高手》、《影子籃球員》的主角一樣來個帥氣的灌籃，還是想要從頭開始切磋排球、羽球、網球等運動，完善的配備也是確保安全又能玩得盡興的首要關鍵。因此許多學生領取青春動滋券後，通常會選擇購買跑鞋、運動襪、籃球、排球等運動商品。



不過持有青春動滋券的學生要注意，今年無法在迪卡儂等運動用品店使用，只能在動滋網登記通過審核業者所經營之運動場館購買毛巾、泳帽、護具等配件。



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網友怎麼說？

許多店家看準青春動滋券商機，推出一系列優惠折扣活動，像是大魯閣場館專門販售棒壘球用品的連鎖商店，陳列國內外上千種運動用品，包含知名品牌棒壘球手套、打擊手套、球棒等專業配備，還有NIKE、Addidas等品牌服飾與配件，還可以特別訂製棒壘球手套、團隊球衣，消費者加入大魯閣會員另享95折專屬優惠。

許多學生對於使用青春動滋券購買運動商品也躍躍欲試，「新北市三峽區有運動用品店可以消費」，也有網友表示「只要去羽球場館附設的羽球店，就可以用青春動滋券買羽球拍」。

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No.3 入場券、運動場所

拿到青春動滋券後，有些人為了讓自己能夠在舒適的運動空間認真跑步、健身，或是體驗家裡無法享有的器材設施，選擇花錢購買游泳池、國民運動中心、健身房等運動場所入場券，不僅可根據程度調整使用器材難易度，定時前往也能養成規律運動的好習慣。

除了鍛鍊身體，在寓教於樂方面，也有人會把青春動滋券拿來抵用保齡球館、棒壘球館門票，像是大魯閣各場館設有棒壘球打擊區、棒球測速投準機、新型投球機、保齡球道、籃球機、桌球、撞球、電子飛鏢機及美式復古Roller186滑輪場等，讓年輕學子放學或週末假期都可以來到這裡放鬆運動。

如果喜歡在賽道上奔馳的快感，來到大魯閣也可以體驗開卡丁車的樂趣，不僅場地獲得中華賽車會、CIK-FIA認證，在安全場域的環境裡自由操縱，也能挑戰在不同賽道盡情馳騁的快感，現在還能直接使用青春動滋券進行折抵。

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網友怎麼說？

此外，大魯閣在青春動滋券活動期間推出學生會員代幣、球局套餐，只要使用青春動滋券購買，就能享有代幣、球局百元加碼購超低優惠，學生在週一來大魯閣打棒球，只要成為學生會員，就能在指定球道無限暢打，除了學生下課後喜歡揪團來到這裡運動，也是青春動滋券使用的熱門場所。

網友對此也紛紛表示，「我去年動滋券是去買市民運動中心的游泳池票，夏天去泡水也好」、「大魯閣加100再送5枚代幣挺讚的」、「大魯閣可以打棒球、保齡球、玩VR，我跟男友就跑去玩頭文字開車、小保齡球」、「我在台中的時候有去新時代的大魯閣買代幣，可以打保齡球跟撞球還有裡面的一些運動設施」。

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No.2 運動賽事門票

如果你不喜歡運動也沒關係，不妨和同學拿著手上的門票到棒球場、籃球場或各大運動場館感受比賽時熱血沸騰的感覺吧！選擇一個你喜歡或感興趣的賽事，不管你是不是資深球迷，都很容易被現場觀眾、啦啦隊帶動氛圍，兩隊比數接近時也讓人特別膽戰心驚。

富邦悍將因應今年青春動滋券特別推出優惠方案，學生可使用青春動滋券購買「動滋應援套票」，享有內野半票及應援商品組合，或是購買「動滋歐趴卡」，觀賞一季悍將平日主場賽事外野入場資格，還能參加球星、啦啦隊簽名球抽獎等活動。

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網友怎麼說？

除了富邦悍將推出優惠以外，中信兄弟、樂天桃猿均表示可以使用「青春動滋券」進行賽事門票折抵，超出額度逕行補貼差額即可，此外，樂天桃猿說明青春動滋券僅能使用於購票及球場內商品部，但不適用於百貨櫃位。

「運動賽事門票」也成為網友使用青春動滋券主要流向之一，「可以去看職棒比賽」、「朋友都拿去看球賽」、「看球賽我覺得不錯，本來就不能去買什麼迪卡儂」、「青春動滋券看球賽好用啊，新莊假日500可以換兩張票」。

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No.1 運動課程、入會

想要提升自己在運動技巧方面的實力，或是想要尋找瘦身甩肉的方法，不少人也會選擇報名運動課程、加入會員，透過教練循序漸進的指導下，了解運動正確觀念，又能幫助自己達到理想的體態，因為今年針對16歲至22歲國民發放青春動滋券，也讓許多人決定將500元青春動滋券拿來上教練課及入會。

此外，大魯閣也提供加入會員多重方案，包含應援卡、學生卡等等，另享有購買代幣套餐折扣、會員生日禮、每月10號會員日專屬優惠與每年會員VIP之夜活動參與資格等等，對於假日喜歡尋找休閒娛樂場所的學生來說非常實用，也是青春動滋券適用的範圍之一。

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網友怎麼說？

除此之外，大魯閣也提供APP會員機制，只要用戶下載就能免費拿100元抵用金，不僅可以使用棒壘球打擊、投球、飛鏢機等設施，也可使用於大魯閣集團旗下包括Roller186滑輪場、福湯岩盤浴消費折抵，全國可使用的據點多達20間以上，想要在週休假期和三五好友在同個地點體驗多種設施也是絕佳選擇。

網友對於青春動滋券用來買課程、加入會員也分享，「會員買教練課、非會員抵入會手續費」、「我前幾天用動滋券辦了健身月卡」、「瑜珈去預約體驗就花完了」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月29日至2023年06月28日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『青春動滋券』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統