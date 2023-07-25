杜蘇芮颱風持續增強！今恐增為強颱下午發陸警

中央氣象局上午指出，中颱杜蘇芮持續增強。目前為中颱上限，預估白天到晚間有機會增為強烈颱風，下午可能發陸上颱風警報，範圍包括恆春半島，暴風圈明天有機會接觸恆春半島陸地 。

氣象局技正羅雅尹指出，中颱杜蘇芮上午8時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約620公里的海面上，以每小時15公里速度，向西北轉西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，約每小時173公里，七級風平均暴風半徑280公里。

羅雅尹指出，昨晚發布海上警報，巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。杜蘇芮目前是中颱上限，颱風眼清晰，接近呂宋島北方海面可能增強為強烈颱風，通過巴士海峽後才稍稍減弱。

路徑方面，杜蘇芮今天會朝呂宋島北方海面接近，明天逐漸通過巴士海峽南方，27日往北北西方向通過台灣海峽南部，28日進入中國大陸，26、27日最接近台灣。

羅雅尹指出，今受外圍環流影響，沿海風浪增強，東台灣愈晚降雨機率愈大；26、27日影響台灣最多，26日東半部、恆春半島會出現大雨、甚至豪雨，27日除東半部、南部降雨也會增加，降雨一路到28日颱風登陸中國大陸後才會趨緩，但澎湖及金門風雨仍大。

氣象局指出，今日台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，目前基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海已有長浪，東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有6米以上浪高。

今晚至明(26)日新竹以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，今日白天起新竹以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及金門易有8至9級強陣風。

至於受颱風外圍環流沉降影響，今日白天西半部及金門地區有36度以上高溫出現的機率。氣象局上午發高溫資訊，今日白天桃園市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、新北市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

台北市地區、新竹市地區、新竹縣地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、金門縣地區為黃色燈號，可能有36度高溫。