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尿來憋不住、夜頻跑廁所 台灣15％女性苦於「膀胱過動」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

許多人因經常「漏尿」影響生活、妨礙社交。台灣推估有15%女性苦於「膀胱過動」且有增加趨勢，醫師籲調整生活習慣、多作骨盆訓練，才能降低發病。

台南市立安南醫院婦產科醫師鄭又慈舉出治療案例：38歲已婚女性苦於尿意感襲來時，就得立刻跑廁所，甚至趕不及而漏尿。只要稍微憋尿，下腹就有明顯腫脹不適感，使用抗生素治療症狀沒改善，反而頻尿加劇。檢查結果患者尿液乾淨，內診排除陰道感染或骨盆腔器官病灶，才診斷為膀胱過動症。

鄭又慈說，膀胱過動症是以急尿為主要症狀疾病，有時伴隨頻尿、夜尿、甚至尿失禁；不過確診前須先排除其他泌尿道病灶，及最常見的泌尿道感染。膀胱過動症不是危險急症、也不致命，卻會讓患者生活品質大幅降低。

臨床醫師觀察年齡越大、發病比例越高，但年輕女性也要留意，因為年輕人只是比較少發病。不過如果自己個性是比較焦慮、自我要求高、偏瘦的女性相對風險較高，就算是年輕人也要多注意。

治療膀胱過動主要是生活習慣調整：例如少喝茶或咖啡、戒菸、適量攝取水分、減重、膀胱訓練凱格爾運動與藥物治療等。研究顯示，針對症狀較明顯的患者，藥物治療搭配生活習慣調整與骨盆肌群訓練，效果明顯比僅仰賴藥物治療來得好。

鄭又慈說，一般療程一至三個月後，症狀才會有比較顯著的改善；對於上述治療仍改善有限的患者，則會進一步採取經皮神經電刺激、肉毒桿菌注射、雷射或手術等較爲後線治療。

台灣尿失禁防治協會整理整理提供「女性膀胱過動症」四大症狀。記者周宗禎／翻攝
台灣尿失禁防治協會整理整理提供「女性膀胱過動症」四大症狀。記者周宗禎／翻攝
台南市立安南醫院婦產科醫師鄭又慈提醒膀胱過動症高風險群，調整生活習慣、多作骨盆訓練，才能降低發病。圖／鄭又慈提供
台南市立安南醫院婦產科醫師鄭又慈提醒膀胱過動症高風險群，調整生活習慣、多作骨盆訓練，才能降低發病。圖／鄭又慈提供

生活習慣 患者 醫師

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