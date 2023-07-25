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長髮女搭捷運「真空暴露」片瘋傳！沒內衣走光 男乘客這樣做超無恥

香港01／ 布萊恩／報導
影片見到捷運車廂裏有1名穿著低胸性感裝束女子，由於她未有穿戴胸圍內衣，裏面「真空」疑似走光。（網上圖片）
影片見到捷運車廂裏有1名穿著低胸性感裝束女子，由於她未有穿戴胸圍內衣，裏面「真空」疑似走光。（網上圖片）

乘地鐵衣著往往受人關注。近日瘋傳1段影片，見到捷運裏有1名穿著低胸性感裝束的長髮女子，由於她未有穿戴胸圍內衣，「真空」穿衣疑似走光，神情則有些呆滯。然而更離譜的是，附近男乘客發現該女子衣著狀況後，竟紛紛取出手機拍攝，並上傳到網路上分享。事件引來爭議，有網友批評女子穿著暴露故意博取旁人注視，甚至是博取關注的手段；但更多網友指摘偷拍者更可恥，完全沒有道德。

翻查資料，該影片早於2021年已流傳，至近日被「翻炒」，再惹熱議。

網上流傳影片見到，當時地鐵車廂有不少乘客，1名穿黑色外衣、低胸性感裝束女子獨自倚靠在車廂一角，神情有些呆滯。

然而由於女子沒有穿戴胸圍內衣「真空」，更疑似走光「露點」，附近男乘客發現後紛紛取出手拍攝，更從高角度「高炒」，情況十分猖獗。

影片事後於網絡廣傳，網友看後意見兩極。有人批評女子穿著暴露不知廉恥，「有家教的女孩不會這樣穿」、「不知羞恥」、「幹嗎穿這樣？」、「膽子也太大了吧」，有人直指女生可能是故意博出位，甚至質疑是網紅伎倆；不過，有更多網友指摘偷拍行為少更可恥，認為無品沒有道德，「拍片拍照的才是賤格」、「公民素質呢？」、「太下流了！」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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