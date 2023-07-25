杜蘇芮颱風周三深夜到周四上午最接近 彭啟明9大提醒

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，杜蘇芮颱風最接近台灣 時間是周三深夜到周四上午，他指出，颱風逐漸接近，建議做好演練及準備，他也提出9大提醒。

首先是預警，彭啟明說，杜蘇芮颱風來襲，影響期間自明天起至周五。昨晚海上颱風警報已發布，今天白天將針對巴士海峽陸地發布颱風警報。

至於預報路徑，彭啟明說，颱風中心將從東南部、恆春半島逐漸擴大到中南部以及花蓮。 預估颱風最接近台灣時間周三深夜到周四上午。

彭啟明說，今天在颱風外圍影響下，東半部地區、恆春半島可能短暫陣雨，西半部則晴朗且炎熱。明天颱風將進入巴士海峽，暴風圈自清晨逐漸進入東部、恆春，涵蓋範圍陸續擴大，風雨將更加明顯。

至於周四到周五上午：颱風中心接近台灣西南方海面，迎風面東半部將有強風豪雨，南部風雨亦較為明顯。預計周五上半天颱風中心登陸福建，下半天颱風警報可能解除。

彭啟明說，周末期間：颱風已經消散，但天氣尚不穩定，請留意局部午後雷陣雨。他呼籲大家注意安全，提前做好防颱準備。