杜蘇芮颱風進逼 合歡山、奧萬大、天池山莊暫停開放

杜蘇芮颱風將襲台，預估周三、四影響最劇，南投林管處宣布，能高越嶺道西段、天池山莊及轄屬區域步道今天中午12時起預警性休園及暫停開放；奧萬大、合歡山森林遊樂區明天下午5時預警性休園。若颱風速度加快，陸警發布警戒範圍涵蓋南投縣，將配合提前休園。暫停開放期間，核准住宿山友及旅客可申請退費。

林務局南投林區管理處指出，中度颱風杜蘇芮持續增強直逼台灣而來，中央氣象局昨晚發布海上颱風警報，並預估本周三、四對台影響最劇，該處考量山區天候與行車安全，針對其轄管山域、步道及所屬空間發布相關封閉管制及因應措施。

其中，能高越嶺國家步道西段、天池山莊及轄屬區域步道，自今天（25日）中午12時起預警性休園及暫緩開放；奧萬大、合歡山森林遊樂區則從明天（26日）下午5時預警性休園，同時將視陸上颱風警報發布狀態調整休園及開放時間。

南投林管處表示，若颱風速度加快，陸上颱風警報發布警戒範圍包括南投縣時，將配合提前休園；暫停開放期間，核准住宿山友及旅客，可申請退費。而颱風過後將進行全面巡檢，待確認安全無虞再行公告開園或開放時間。

由於轄管的奧萬大國家森林遊樂區聯外道路地質脆弱，合歡山國家森林遊樂區及天池山莊則位於高山偏遠地區，山區環境遇豪雨極易有崩塌或土石流災害發生，基於遊客安全考量，颱風期間暫時封閉，後續若未公告開放也籲民眾勿涉險上山。