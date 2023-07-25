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陸最新預測：杜蘇芮不會登台 東部今有大到暴雨

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台最新發布的杜蘇芮路徑概率預報圖顯示，杜蘇芮不會直接登陸台灣。（取自大陸中央氣象台官網）
大陸中央氣象台最新發布的杜蘇芮路徑概率預報圖顯示，杜蘇芮不會直接登陸台灣。（取自大陸中央氣象台官網）

根據大陸中央氣象台發布的颱風預警，颱風「杜蘇芮」25日5時中心位於台灣鵝鑾鼻東南方約670公里的菲律賓呂宋島以東洋面上，預計將以每小時20公里左右的速度向西北方向移動，逐漸向台灣南部沿海靠近。

根據大陸中央氣象台最新發布的杜蘇芮路徑概率預報圖，杜蘇芮與台灣的距離進一步拉大，不會直接登陸台灣。但預估25日8時至26日8時，台灣東部將有大雨，部分地區可能出現暴雨（50-90毫米）。

大陸中央氣象台指出，杜蘇芮25日5時中心附近最大風力有17級（58米/秒），七級風圈半徑300-450公里，十級風圈半徑120-180公里，十二級風圈半徑90-120公里。

預計杜蘇芮將以每小時20公里左右的速度向西北方向移動，強度變化不大或略有加強，逐漸向台灣南部沿海靠近，27日移入南海東北部，然後向福建中部到廣東東部一帶沿海靠近。

大陸中央氣象台並預報，25日8時至26日8時，巴士海峽、台灣以東洋面、南海東北部偏東海域和南部海域、台灣海峽、台灣東南部和北部沿海、福建沿海將有6-8級風、陣風9-10級，其中巴士海峽、南海東北部風力可達9-12級、陣風13-17級。

南海 颱風

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