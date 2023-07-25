杜蘇芮颱風今發陸警 吳聖宇：明起至周五影響最大

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，氣象局昨晚針對杜蘇芮颱風昨發布海上颱風警報，預估今天白天期間陸上颱風警報也將發布，涵蓋範圍預估將隨時間從東南部、恆春半島逐漸擴大到中南部以及花蓮一帶。明起至周五對台灣影響最大。

吳聖宇說，杜蘇芮颱風今天白天接近呂宋島東北部近海並在晚間逐漸進入巴士海峽東部，明天清晨起暴風圈開始接觸東南部、恆春半島陸地，之後隨著颱風中心繼續移向台灣西南方海面，暴風圈將會陸續涵蓋中南部、花東地區等大半個台灣陸地。

周三深夜到後天周四上午之間，颱風中心將會最接近台灣，預估將會通過台灣西南方海面後繼續趨向福建沿岸，暴風圈在周四一整天持續影響台灣，要等到周五清晨左右杜蘇芮颱風中心在福建沿岸登陸，暴風圈逐漸脫離台灣陸地，下半天後颱風警報可望解除。

吳聖宇說，今天受到颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島有短暫陣雨，時間越晚降雨可能會越明顯。西半部受中央山脈地形屏障，大致為晴朗炎熱天氣，但受颱風外圍沉降增溫作用影響，局部地區高溫可能達到36度或以上，入夜後才會有局部短暫陣雨的機會。

至於明天颱風來到台灣南方的巴士海峽，繼續趨向台灣西南方海面，暴風圈自清晨起逐漸進入台東、恆春半島，涵蓋範圍陸續擴大，迎風面的東半部、恆春半島以及高屏地區的風雨越晚越明顯，將有大雨或局部性豪雨發生的機會，風勢逐漸增強。

北部的大台北、基隆北海岸、桃園一帶也會有一陣一陣的降雨出現。受到颱風外圍偏東風的影響，北部地區(包括台北市區)也會有間歇性的強陣風出現機會。中部地區受到山脈阻擋，可能會有顯著的背風沉降發生，白天風雨不明顯，晚間之後才會漸有降雨跟風勢出現，要留意的是高溫的狀況，局部區域有機會超過36-37度。

吳聖宇說，周四一整天到周五上午前，颱風中心經過台灣西南方海面趨向福建沿岸，迎風面的東半部持續有強風豪雨，局部單點可能有大豪雨出現機會，風勢強大。南部的風雨也會較為明顯，如果颱風中心較為接近台灣沿岸，南部受影響的程度可能就會比較大，甚至中部也連帶受到影響。北部受到颱風外圍東南風的影響，持續會有一陣一陣的風雨狀況。

吳聖宇說，預估杜蘇芮颱風中心將在周五上半天登陸福建，台灣附近大環境逐漸轉為偏南風，整體風雨將會逐漸減弱，下半天後趨緩狀況更明顯，不過迎風面的南部、東南部還是有局部較大雨勢發生的機會，外島的澎湖、金門等地的風雨則要等到入夜後隨著颱風遠離、減弱後才會趨緩下來。

至於周末期間(29-30日)颱風已經消散，但受偏南風影響，天氣還是不太穩定，要留意局部午後大雷雨發生的可能性，由於颱風剛過，外出活動還是要特別小心安全。