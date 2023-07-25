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吳德榮：杜蘇芮颱風眼清晰直逼強颱 6號颱周五恐成形

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
中央大學大氣科學系副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，「杜蘇芮」眼清晰、眼牆厚實，強度直逼強烈颱風。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央大學大氣科學系副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，「杜蘇芮」眼清晰、眼牆厚實，強度直逼強烈颱風。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，「杜蘇芮」眼清晰、眼牆厚實，強度直逼強烈颱風，「杜蘇芮」的降雨對陸地的威脅，以東半部因地形抬升及恆春半島距環流較近，為發生「致災降雨」機率最高地區。在「杜蘇芮」東南方海面將另有一熱帶擾動醞釀，周五有發展成颱的機率，需持續觀察。

吳德榮指出，今晨3：50紅外線色調強化雲圖顯示，「杜蘇芮」眼清晰、眼牆厚實，強度直逼強烈颱風。中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示，「杜蘇芮」通過巴士海峽、台灣海峽南部、進入福建省。「不確定性」範圍東側觸及台灣，西側則離台更遠。

吳德榮指出，「杜蘇芮」降雨對陸地的威脅，以東半部因地形抬升及恆春半島距環流較近，為發生「致災降雨」機率最高的地區。其次為高屏山區，但其雨量大小與路徑靠近的程度密切相關，有「不確定性」，需持續觀察。中部以北受地形屏障、影響相對較小。澎湖、金門無地形屏障，防災切莫輕忽。

至於停班課，吳德榮指出，需符合一定的條件，在氣象局發布陸上警報前，並無各縣市風力與雨量預報可供比較；更何況決定停班課是縣市政府的權責，其中有地制宜的考量，並非完全屬氣象專業；什麼地方會有颱風假？妄加臆測、實無必要。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日颱風環流逐漸進入巴士海峽，東半部、恆春半島降雨漸趨明顯，大台北東側偶有局部短暫雨；背風面西半部平地仍晴朗偏熱，山區偶有局部短暫雨。各地區平地氣溫：北部23至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部22至35度。

他指出，最新模式模擬顯示，明日至周五上半天受颱風環流影響，周三東半部及南部雨勢加大，中部以北轉有局部陣雨。周四至周五上半天、各地慎防強風豪雨。周五下半天風雨逐漸減小。周六至下周一(29至31日)天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後防局部大雷雨。

吳德榮說，在「杜蘇芮」東南方海面將另有一熱帶擾動醞釀，周五有發展成颱的機率，亦需持續觀察。

吳德榮 颱風假 恆春

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