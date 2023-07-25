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離島遊客怕停航 擠滿船趕颱風前回台

聯合報／ 記者徐白櫻徐如宜劉星君張已亷胡瑞玲／連線報導
中颱杜蘇芮逼近台灣，氣象局昨晚發布海上颱風警報，由於離島航班紛紛停航，不少旅客昨天急著從綠島搭船返回台灣本島。記者徐白櫻／攝影
中颱杜蘇芮逼近台灣，氣象局昨晚發布海上颱風警報，由於離島航班紛紛停航，不少旅客昨天急著從綠島搭船返回台灣本島。記者徐白櫻／攝影

杜蘇芮颱風步步逼近，離島航班紛紛停航，不少遊客昨天攜家帶眷、大包小包地搭船返回台灣本島，客輪工作人員也忙著補給生鮮蔬果送往離島，做好讓島上居民及旅客安然度過三天停航的準備。農委會漁業署則提醒海上航行、作業漁船嚴加戒備，要求漁船加強瞭望，避開天使輪沉沒後，可能還在漂流的貨櫃。

中颱杜蘇芮逼近，今將對台灣東、南部海域造成威脅，離島航班陸續停航。台東往返綠島、台東往返蘭嶼及後壁湖蘭嶼航線，今起至廿七日停航，昨近午時分，第一艘滿載遊客的客輪抵達富岡港，遊客攜家帶眷離開。

來自北部的遊客說，卅幾人的親友團，好不容易敲定三天綠島行程，昨天若去綠島，至少四天後才能回來，有人工作無法請假，只好變更行程改為墾丁三日遊；唐姓遊客則原訂待五天，也因颱風，昨提早一天返台。

往返東港、小琉球的四家交通船業者，包含大福航運、東琉線聯營處、泰富航運、藍白航運，昨起陸續公告明日至廿八日，因海象不佳全天停航，復航時間將視颱風脫離後海象狀況而定，琉興公司則因例行性上架檢查暫停航行。小琉球的民宿業者表示接到船公司預告停航訊息後，已陸續聯繫預訂的旅客是否取消或延期，請前往旅行的遊客要特別注意與詢問。

澎湖縣公共車船管理處則公告，考量旅客及航行安全，今、明兩天，「南海之星」延航高雄交通船停止航行，今日固定航班由南海之星二號執行。

漁業署則加強各防颱作為，包含強化海上養殖及定製網相關設施防護工作、陸上魚塭應檢視塭堤等。

小琉球 杜蘇芮颱風

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