健康你我他／電視廣播作陪 漸習慣一人住

結婚不久，老公在北部找到理想的工作，從此我倆分居南北，那段日子老公如候鳥來去，期間我獨自生活，初時頗感寂寞。

隨著兩個兒子出生，多年來一打二的忙碌，如今倏忽而過，兒子也離家在外地就學就業，空蕩蕩的屋子只有我一個人住。也許新婚不久的獨居經驗，心理已有準備，於是當我進入空巢期時，還滿能適應。

這樣的轉變仍有過渡期，我下班返家，即打開電視或聽廣播，總要有個聲音來作陪，以驅除恐懼，兼打破內心的孤獨感。一段日子後，逐漸習慣一個人的居家生活，反能感受心靜、好心境。

我自學生時代就很欣賞弘一大師的生活藝術，時時想著：「一切都好」「什麼都了不得」，所以無論生活中是一個人住，兩個人住或四個人住，都挺好的。

現階段的我一個人住，有顆開朗的心，自覺清幽享樂，境由心轉，未因獨居而陷於孤寂愁城，也不會一個人整日待在家裡，時晨時昏出門閒散步行，沿路上花草樹木蟲鳥相鳴，總有同行者，例如公園貓兒坐於一側與我相伴。

一個人住，需要一步一步漸進的心理建設，精神層面健全充實的人，不會兀自寂苦，再者若能經濟無虞，擁有穩定收入，是以累積獨居的本錢。總之，精神心理與金錢經濟可說是能否自立且愉悅生活的因素，若能備足，一個人住可矣。