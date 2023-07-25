中國附醫、微軟合作 醫護口述 AI寫病歷

AI議題正夯，醫療領域也積極導入AI系統幫助照顧病患，中國醫藥大學附設醫院人工智慧中心和台灣微軟合作，開發生成式語音智慧醫療「智海系統」，透過醫護專家口述，AI引擎即可快速撰寫病歷，提高醫護記錄的效率。醫師指出，AI藉由資料庫統計，已預想好後續可能診斷，甚至有時醫師未曾想到，可協助醫師診斷更周延，預計3個月內全面上線使用。

中國附醫院長周德陽說，醫護人員每日處理大量病歷資訊，透過AI系統，醫護人員只要口述精準記錄醫療資訊，系統就會利用語言模型，對文字進行摘要和分析，提取關鍵資訊，自動生成專業醫療術語和建議，可運用在初診、護理語音記錄、住院病歷撰寫、專業檢查報告輸出，大幅縮短撰寫醫療報告的時間。

中國附醫護理部督導莊素蓉表示，護理師臨床工作量大，透過AI系統導入，確實可簡化工作流程，過往不可能雙手換藥同時記錄，現在AI系統則可以在換藥叮嚀病患注意事項時，也把衛教過程記錄下來，減少後續填寫病歷紀錄的工作，把更多時間放在臨床照顧專業上。