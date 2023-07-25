非典型感染 香港婦人跨海求醫

一名退休來台的香港婦人，因其多年身感無力有痰、喉嚨氣管不適，時感氣短疲累，看遍香港各大醫院及科別，始終找不出病因，常被懷疑是心臟瓣膜閉鎖不全或不明原因過敏，甚至是罹患精神方面疾患，就醫過程似乎沒有什麼效果，令病人十分苦惱，不知自己到底得了什麼怪病？

由於病人的先生是台灣人，便與老公來台旅遊散心，沒想到得到A型流感而就醫。在確診A流後，進一步檢查出病人多年來的症狀，其實她罹患的是「非典型感染」，並非什麼怪病，更非心臟或精神方面的疾病。

經過2周治療後，病人身體輕鬆多了，較不胸悶。痰雖變多了，但可以咳出來，呼吸較為順暢，之後返港。然而，返回香港三個月後，病人又來台就醫，因為香港醫師還是使用原先的治療方式，導致病人回復原來的樣子。

事實上，如果身體遭到細菌感染，一般只要清除致病菌即可，就能讓既有生態菌叢不受影響，進而減少人體生態環境遭受損害。其實我們的體內到處都有細菌，很多細菌會擔任正常的代謝功能，若身體缺乏細菌，健康很可能會受到危害。但要確認哪個是致病菌，就不是那麼簡單了。

很多時候我們會聽到「細菌培養」，再依據其結果選擇用藥。但有趣的是，如痰、尿或膿液生長快速的，卻未必是真正的致病菌。因此，必須針對病人的檢體，進一步操作檢體的抹片、染色和利用顯微鏡讀片，才是最重要的診斷依據，才能對症用藥。