聽新聞
test
0:00 / 0:00
中颱杜蘇芮將襲台 玉山國家公園公告禁止入園
中度颱風杜蘇芮將襲台，玉山國家公園管理處傍晚16時起已公告全面禁止入園，副處長全鴻德表示，原已核發的入園許可證，依規定已廢止，7月25日已許可入園的登山隊伍，已全部停止前往玉山園區，7月26日140隊447人也勸說停止入園中，另就地避難的仍有40隊143人，將協助做好相關因應措施的準備。
杜蘇芮海警晚上8點半已發布，預估最快明下半天發布陸警；杜蘇芮撲台路徑持續朝南、朝西修正，南部跟花東、澎湖、金門首當其衝，明起外圍環流開始影響台灣，周三至周五全台都容易下雨，若路徑續南修，北部可能不是降雨熱區，甚至可能有陽光、但有間歇性陣雨。
副處長全鴻鴻指出，玉山園區內因皆屬高山地區，土石鬆軟，隨時有落石、崩塌危險，其主要往來交通道路，平時就常有阻斷或塌坍方危險情形，除呼籲已進入園區的山友，需重新審慎評估暫停行程下山；至於進行長程縱走路線的山友，提醒山下留守人或家人，儘速轉告此颱風消息，可以在颱風來襲前安全下山的盡量先下山，或是做好在山屋避難等相關因應措施的準備。
玉管處說，依中度颱風杜蘇芮的路線來看，周三是影響台灣最大的時候，亦不排除有登陸機會，因此經內政部營建署指示自112年7月24日16時00分起，全面禁止入園活動，並呼籲明後兩天上山的山友，務必密切留意氣象局的最新天氣預報，先前隊伍的入園許可證已失效，若要想在颱風後入園就必須重新提出申請，已計畫颱風前後這幾天前來的山友，應慎評估是否持續進行登山活動，有任何問題可撥打電話049-2348221洽詢玉管處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言