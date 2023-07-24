中颱杜蘇芮將襲台 玉山國家公園公告禁止入園

中度颱風杜蘇芮將襲台，玉山國家公園管理處傍晚16時起已公告全面禁止入園，副處長全鴻德表示，原已核發的入園許可證，依規定已廢止，7月25日已許可入園的登山隊伍，已全部停止前往玉山園區，7月26日140隊447人也勸說停止入園中，另就地避難的仍有40隊143人，將協助做好相關因應措施的準備。

杜蘇芮海警晚上8點半已發布，預估最快明下半天發布陸警；杜蘇芮撲台路徑持續朝南、朝西修正，南部跟花東、澎湖、金門首當其衝，明起外圍環流開始影響台灣，周三至周五全台都容易下雨，若路徑續南修，北部可能不是降雨熱區，甚至可能有陽光、但有間歇性陣雨。

副處長全鴻鴻指出，玉山園區內因皆屬高山地區，土石鬆軟，隨時有落石、崩塌危險，其主要往來交通道路，平時就常有阻斷或塌坍方危險情形，除呼籲已進入園區的山友，需重新審慎評估暫停行程下山；至於進行長程縱走路線的山友，提醒山下留守人或家人，儘速轉告此颱風消息，可以在颱風來襲前安全下山的盡量先下山，或是做好在山屋避難等相關因應措施的準備。