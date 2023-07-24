寶島眼鏡攜手台灣設計師玩出自信風格，永續環保又有型！

寶島眼鏡再跨界，攜手馬來貘、KINGJUN、包大山、小高潮色計4大台灣設計品牌，以充滿巧思風趣的設計品味，和相得益彰的工藝美學，將設計師的個人風格融入鏡框、鏡架等細節中，刻劃出蘊含獨特性、識別度超高的造型鏡款，還推出多款聯名系列周邊商品，不僅收服許多粉絲的芳心，也為台灣眼鏡產業注入一股嶄新的原創設計力！

寶島眼鏡攜手馬來貘、KINGJUN、包大山、小高潮色計4大台灣設計品牌，推出聯名系列。 (圖／擷取自噓星聞影音)

馬來貘：當調皮馬來貘遇上嚴謹的「寶島先生」 #Be_Real設計師Cherng表示，第一次聽到要跟寶島眼鏡聯名時，腦中浮現出LOGO「寶島先生」的畫面，因此他運用筆下調皮的馬來貘和嚴謹的「寶島先生」碰撞出新火花，設計風格逗趣的聯名鏡框、側背包及眼鏡族必備的UV殺菌超音波清洗機。實際看到鏡框成品，馬來貘相當驚訝金屬框可以做到如此細緻，將隱晦低調的細節立體呈現，且有著高質感，認為是「喜歡馬來貘的人都會喜歡的風格」。

馬來貘聯名鏡框。 (圖／擷取自噓星聞影音)

Cherng對於鏡框超乎想像的細緻度感到不可思議。 (圖／擷取自噓星聞影音)

KINGJUN：用外星生物視角探索異想宇宙 #Be_Funny畫風可愛療癒的KINGJUN則透過繽紛的眼鏡圖案，在聯名系列商品中締造專屬KINGJUN的異想宇宙，展現不被侷限、在平凡生活中創造不平凡的正向力量，希望戴上聯名眼鏡的朋友，可以用外星生物的角度去看待世界，保有快樂的自我。KINGJUN最滿意的一款鏡框，加入了IP角色外星人BT的綠色觸角、科技感曲線，突破一般眼鏡的框架，是市面上很少見的鏡框形式。

KINGJUN發揮創意，在聯名系列商品中締造專屬KINGJUN的異想宇宙。 (圖／擷取自噓星聞影音)

包大山：「熊超人」溫柔登場撐起視野 #Be_Chill以《熊超人》系列作品一鳴驚人的美女插畫家包大山，為寶島眼鏡設計了三款視覺，她認為在台灣寶島，最棒的就是在忙碌的城市生活中，隨時都可以走出去，不用花太多時間就能抵達有山或有海的地方，在寶島中感受休閒渡假的感覺。這次她也帶著「熊超人」溫柔登場，她自己最喜歡的一款鏡框，是迷你「熊超人」扶著灰綠色鏡框，鏡架也暗藏驚喜，表現出溫度、質感，與討喜插畫風格交織的包大山Style。

包大山帶著「熊超人」，打造討喜、療癒，充滿渡假氛圍的聯名系列。 (圖／擷取自噓星聞影音)

包大山聯名鏡框，驚喜藏在細節中。 (圖／擷取自噓星聞影音)

小高潮色計：磁鐵扣飾為鏡框增添多元性 #Be_Free用色鮮明大膽、作品饒富趣味性的「色長」，擅長透過生動筆觸與搶眼構圖，呈現周遭的生活意象。「色長」緊扣著歡樂暑假的氛圍，以「寶島音樂祭」、「寶島假期」、「寶島腥樂園」作為主題，融入台灣傳統「電子花車」等元素，讓人感受到熱情洋溢的寶島。設計師最推薦的一款鏡框，是可自由加上磁鐵配飾，與墨鏡鏡片，能依據穿搭造型、情境場合，讓配戴者隨心所欲更換配飾、單邊或雙邊多款搭配，增添眼鏡的多元性，讓戴眼鏡變成一件更好玩有趣的事，也成為市面上少見，變換搭配度極高的獨特鏡款。

小高潮色計「色長」透過3大主題呈現熱情洋溢的寶島。 (圖／擷取自噓星聞影音)

小高潮色計「地球好朋友組」，包含專屬配件組、環保購物袋、再生筆記本。 (圖／擷取自噓星聞影音)

小高潮色計系列配件組。 (圖／寶島眼鏡官網提供)

力挺永續！膠框皆使用環保材質4位超人氣台灣插畫家翻玩眼鏡設計，個別推出多款聯名鏡框，並主打環保永續概念，系列膠框皆使用環保材質製成。每一款都將設計美學與寶島眼鏡嚴謹的精緻工藝結合，無論在製作技術、個性時尚感、舒適度上都有高水準的表現，多款圓方粗細鏡框與太陽眼鏡，讓不同臉型、膚色的人都可找到最適合自己的款式，無論工作或休閒都很百搭。除了鏡框以外，寶島眼鏡也推出與4位設計師聯名的周邊小物，像是側背包、超音波清洗機，讓可愛插畫小物環繞身邊，為生活帶來輕鬆歡樂氛圍。

寶島眼鏡與4位設計師聯名的周邊小物：超音波清洗機、側背包。 (圖／寶島眼鏡官網提供)

更讓人心動的是，寶島眼鏡X台灣設計師聯名系列整付配到好只要1980元起，買就送有著同系列設計師插畫的「地球好朋友組」，包含專屬配件組，可重複使用的環保購物袋，取代以往提供的紙袋以響應環保，還有由再生紙製成，以不增加地球負擔作為出發點的筆記本，絕對讓人愛不釋手；憑學生證還可免費升級濾藍光，下載APP升級鏡片現折500元，讓粉絲大呼：「CP值也太高！」

寶島眼鏡X台灣設計師聯名系列整付配到好1980元起，買就送有同系列設計師插畫的「地球好朋友組」。 (圖／擷取自噓星聞影音)

你配鏡，我捐1%營收當培育獎金為支持台灣設計產業發展，寶島眼鏡更與台藝大、城市科大合作，推出「你配鏡，我捐1%營收當培育獎金」計畫，將回饋台灣設計師1980系列鏡框1%營收，用來支持台灣藝術教育，幫助新世代年輕藝術家成長茁壯。

寶島眼鏡X台灣設計師聯名系列已在全台門市、官網販售中，款款精心設計絕對讓細節控與風格控大嘆滿足，且處處流露職人巧手匠心，永續環保又有型，戴上後瞬間化身「鏡」界最潮代表，還能共同為台灣藝術教育出一份力。

活動詳情請見官網：https://bit.ly/43n0J1X心動立即手刀購買：https://bit.ly/3O9MWHQ