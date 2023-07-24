PChome 24h購物推「颱風快報」專區！防颱用品最低45折起

今年第5號颱風杜蘇芮的海上颱風警報發布在即，台灣自2019年後已經近4年沒有颱風登陸，PChome 24h購物回顧過往颱風季節發現，颱風鄰近台灣就會帶動站上泡麵、罐頭、礦泉水出現熱賣潮，堪稱颱風囤糧必備三寶，上周末（7月21日至7月23日）已出現備貨潮，罐頭、泡麵、礦泉水的買氣周成長近2成。PChome 24h購物「颱風快報」專區提供多元抗颱商品，把握7月24日「24力限定」活動領240元限量優惠券，累計回饋最高上看35%，不僅超前部署平安防颱還兼賺好康。

PChome 24h購物已預先設立「颱風快報」專區，提供緊急避難包、居家防護設備、食品用水、電競遊戲、居家修繕、居家清潔等用品的安心宅家購服務。包括提醒住戶的「水浸報警器」原價559元、即日起至8月31日享5折特價279元；停電可緊急提供照明的「防災專家緊急照明燈」原價850元、限時下殺5優惠價420元。近期天氣多變化，外出除攜帶雨具外，也可利用小物減少雨水著身，如「3M Scotchgard™速效型防水噴霧3入」原價927元、即日起至8月7日65折特價599元。

擔心颱風天無法外出可預先囤糧買水，原價360元的「來一客杯麵_鮮蝦魚板風味麵（12杯／箱） 」，即日起至8月31日下單購買享73折特價260元；「泰山淨之水6,300ml（2入／箱） 」原價165元、即日起至8月8日享79折特價129元；「愛之味鮪魚片（185g X 3入） 」原價225元、即日起至8月31日8折特價169元。此外，今天（7月24日）購買全食品商品滿2,000元即可使用折價券現折300元，相當於85折，限量200張先用先贏。