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牙敏感整張臉皺成一團 牙醫師曝「牙齒哭泣」四大食物

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

夏天炎熱，很多人吃冰消暑，但一吃冰就感覺牙齒痠軟，當心是牙敏感所致。牙醫師劉馥萱在臉書表示，正常情況下，牙齒有琺瑯質保護，不會造成牙敏感，但如果吃的食物造成「牙齒酸蝕」，或吃的方式破壞了琺瑯質，均可能引起牙敏感，因此，包括吃冰，容易引起牙敏感痠痛的食物共四種，民眾須多加注意。

劉馥萱說，引發牙敏感原因為琺瑯質遭到破壞，使得琺瑯質下層的牙本質暴露，讓牙齒內部神經容易接觸到外界刺激，像是冰、熱、震動、氣流、摩擦等，都可能引起牙齒一陣酸軟，而琺瑯質遭到破壞的原因很多，包括吃的食物引起「牙齒酸蝕」就是原因之一。

劉馥萱指出，牙齒酸蝕初期，牙齒可能偶爾局部痠痛，對冷、熱食品偶爾會有劇痛、牙齒變黃，但琺瑯質會漸漸失去光澤和紋理，最後演變成牙本質和牙髓神經暴露，會引致牙齒敏感。

劉馥萱說，引起牙敏感的食物，共有四種：

橘子：柑橘類的水果比較酸，酸性食物更容易破壞琺瑯質，造成牙敏感，建議吃完後漱口比較好。

汽水、啤酒：汽水和酒精等有碳酸飲料，容易傷害法瑯質，讓口腔處於酸性狀態，造成牙齒酸蝕。

冰塊：冰的食物容易讓牙齒敏感，特別直接咬冰塊、冰棒等又冰又硬，牙齒真的會哭。

肋排(骨頭)、甘蔗：啃骨頭、吃甘蔗等較硬的食物，容易傷害牙齒表面，甚至造成牙裂，讓牙齒受損。

為避免牙敏感，劉馥萱提醒四招需多注意：

1. 盡量挑選軟毛牙刷，避免刷牙時刷壞琺瑯質

2. 早晚使用含氟、抗敏感等牙膏，改善不舒服

3.避免食用引起牙敏感的食物，特別像碳酸飲料、黏牙糖果

4. 飯後不要立刻刷牙(可以先漱口)，隔20分鐘以上再刷牙

劉馥萱說，引起牙敏感的食物包括橘子，因柑橘類的水果比較酸，酸性食物更容易破壞琺瑯質，造成牙敏感，建議吃完後漱口比較好。圖/123RF
劉馥萱說，引起牙敏感的食物包括橘子，因柑橘類的水果比較酸，酸性食物更容易破壞琺瑯質，造成牙敏感，建議吃完後漱口比較好。圖/123RF

牙齒 汽水 牙醫

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