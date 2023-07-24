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全家便利商店打造7間「DEI共融便利店」、推動百萬人次環境教育　獲頒4項永續大獎

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家與勝利基金會合作，開設7間身心障礙者運營的便利商店，符合DEI多元平等共融，獲頒台灣永續行動金獎。圖／全家便利商店提供
全家與勝利基金會合作，開設7間身心障礙者運營的便利商店，符合DEI多元平等共融，獲頒台灣永續行動金獎。圖／全家便利商店提供

全家便利商店長期投入社會公益，推動身心障礙者職務再設計與環境教育，打造7間DEI多元共融便利店，並全國走透透、推動百萬人次民眾參與環境教育講座，串起共好生態圈。2023亞太暨台灣永續行動獎、金鵰微電影展日前公布評選結果，全家便利商店一舉於此兩項國內指標性的永續評比中拿下1金、1銀、2銅級獎的佳績。全家便利商店歡慶獲頒4項永續大獎，邀請更多消費者以實際行動+1響應公益、支持生態保育，7月26日至8月22日使用全家便利商店App「我的公益」手機捐款功能捐款給台灣石虎保育協會，單筆捐款滿千元即可獲贈「浪漫台三線藝術季」限量石虎公仔，限量70個送完為止。

根據衛福部統計，全台身心障礙者超過119萬人，他們的勞動參與率僅20.7%，遠低於全國勞動人口59%，凸顯身心障礙者就業機會難求。全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家便利商店發揮社區中心的公共性角色，並將DEI（多元、平等、共融）觀念落實於店鋪職場中，2011年即攜手勝利基金會，打造身心障礙夥伴運營的24小時便利商店，體現友善共融職場，至目前為止已開設7店，前後累計聘用近300位身心障礙員，並持續挹注複合店經營know-how，提供身心障礙夥伴多元就業與自我成長的機會。

這些DEI便利商店，由全家便利商店提供運營SOP系統，透過勝利基金會職務設計、重製SOP，轉化為身心障礙夥伴能彼此截長補短的作業流程，並搭配就輔員陪伴，店舖營運情況良好，每年維持1～2成業績成長，創造出可擴大複製的公益商模。

全家便利商店X勝利基金會的公益店型包含松醫店、敦中店、汐止福全店、新店百合店、林口隆林店、小彎公宅店（2022年6月新開）、中壢龍文店（2023年4月新開），更發展出「社區就業」新模式，幫助身心障礙者從這些便利商店「結業」，回歸一般職場。

此外，全家便利商店與「看見．齊柏林基金會」合作，自2020年起共同發起「全家一起看見台灣」5年環境關懷公益計畫，將齊柏林導演留下的60萬張照片及近千小時的空拍影像紀錄，透過環境教育計畫，讓影像發揮力量，邀請全民看見台灣的美與殤。

「全家一起看見台灣」推出4大環境教育計畫：「齊柏林空間-環境教育基地」、「小小齊柏林－看見台灣校園公播計畫」、「下一個齊柏林－飛閱環境紀錄獎」、「繼續看見台灣－紀錄片拍攝」，更巡迴全國22縣市、甚至前進離島金門舉辦「飛閱台灣全家鄉」講座，帶著土地的影像到全家便利商店店舖展出分享，讓環境教育更貼近一般大眾日常。

吳采樺表示，全家便利商店擁有逾4,100店、1,650萬名會員，當街角的便利商店化身環境教育基地，將可產生十分巨大的影響力。透過講座、線上線下活動、商品展售、展覽、論壇等多元方式，2020年以來已累計進行百萬人次的環境教育體驗。

石虎是台灣唯一現存的原生貓科物種，全家便利商店為支持台灣生物多樣性發展，與台灣石虎保育協會合作，7月26日至8月22日使用全便利商店App「我的公益」捐款功能，單筆捐款滿1,000元以上，就能獲得「浪漫台三線藝術季」限定款石虎公仔（限量70名）。捐款贈禮抽獎贈品將於捐款次月起由石虎保育協會陸續送出。

全家便利商店與「看見．齊柏林基金會」合作，將全台4,100店打造成為環境教育基地。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「看見．齊柏林基金會」合作，將全台4,100店打造成為環境教育基地。圖／全家便利商店提供
2023亞太暨台灣永續行動獎、金鵰微電影展日前公布評選結果，全家便利商店一舉於此兩項國內指標性的永續評比中拿下1金、1銀、2銅級獎的佳績。圖／全家便利商店提供
2023亞太暨台灣永續行動獎、金鵰微電影展日前公布評選結果，全家便利商店一舉於此兩項國內指標性的永續評比中拿下1金、1銀、2銅級獎的佳績。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與勝利基金會合作，已開設7間身心障礙者運營的便利商店。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與勝利基金會合作，已開設7間身心障礙者運營的便利商店。圖／全家便利商店提供
「飛閱台灣全家鄉活動」預計循環全台22縣市，舉辦環境教育活動。圖／全家便利商店提供
「飛閱台灣全家鄉活動」預計循環全台22縣市，舉辦環境教育活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「看見．齊柏林基金會」合作，透過多元的活動，推動環境教育。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「看見．齊柏林基金會」合作，透過多元的活動，推動環境教育。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手勝利基金會，打造身心障礙夥伴運營的24小時便利商店，體現友善共融職場。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手勝利基金會，打造身心障礙夥伴運營的24小時便利商店，體現友善共融職場。圖／全家便利商店提供
7月26日至8月22日使用全家便利商店App「我的公益」捐款功能，單筆捐款滿1,000元以上，就能獲得限量款石虎公仔，限量70個送完為止。圖／全家便利商店提供
7月26日至8月22日使用全家便利商店App「我的公益」捐款功能，單筆捐款滿1,000元以上，就能獲得限量款石虎公仔，限量70個送完為止。圖／全家便利商店提供

便利商店 捐款 石虎

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