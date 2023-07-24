杜蘇芮颱風最新路徑曝 最快今晚8時發布海警
杜蘇芮颱風今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻東南方970公里海面上，以每小時12公里速度，向西北進行。7級風平均暴風半徑250公里，強度仍是中度颱風。
中央氣象局預計最快今晚8時發布海上颱風警報。在巴士海峽及菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽颱風的最新動態。
明天颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，晚起大台北地區及西半部山區亦轉為有局部短暫陣雨。
今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海，明天台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率；明天東南部（含蘭嶼、綠島）、桃園、新竹及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。
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