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萬安46號演習 台北街頭瞬間空空蕩蕩

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
北部地區7縣市「萬安46號」演習，今天下午1點半到2點實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演練，實施人、車交通管制，行使中的汽機車駕駛靠路邊停放。記者許正宏／攝影
北部地區7縣市「萬安46號」演習，今天下午1點半到2點實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演練，實施人、車交通管制，行使中的汽機車駕駛靠路邊停放。記者許正宏／攝影

北部地區7縣市「萬安46號」演習，今天下午1點半到2點實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演練，實施人、車交通管制。

台北地區車流量極大的民權西路上台北橋路口，在警報發布後呈現空蕩蕩的景象，偶有汽、機車駕駛不知道演習警報，也在各個主要幹道遭員警攔下靠邊，警報讓這喧鬧的城市一瞬間安靜下來。

北部地區7縣市「萬安46號」演習，今天下午1點半到2點實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演練，實施人、車交通管制，台北地區車流量極大的承德路、民權西路口，在警報發布後呈現空蕩蕩的景象，警報讓這喧鬧的城市一瞬間安靜下來。記者許正宏／攝影
北部地區7縣市「萬安46號」演習，今天下午1點半到2點實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演練，實施人、車交通管制，台北地區車流量極大的承德路、民權西路口，在警報發布後呈現空蕩蕩的景象，警報讓這喧鬧的城市一瞬間安靜下來。記者許正宏／攝影
北部地區7縣市「萬安46號」演習，今天下午1點半到2點實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演練，實施人、車交通管制，台北地區車流量極大的民權西路上台北橋路口，在警報發布後呈現空蕩蕩的景象，警報讓這喧鬧的城市一瞬間安靜下來。記者許正宏／攝影
北部地區7縣市「萬安46號」演習，今天下午1點半到2點實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演練，實施人、車交通管制，台北地區車流量極大的民權西路上台北橋路口，在警報發布後呈現空蕩蕩的景象，警報讓這喧鬧的城市一瞬間安靜下來。記者許正宏／攝影
北部地區7縣市「萬安46號」演習，今天下午1點半到2點實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演練，實施人、車交通管制，銀行也將燈光關閉、鐵門拉下配合演習。記者許正宏／攝影
北部地區7縣市「萬安46號」演習，今天下午1點半到2點實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演練，實施人、車交通管制，銀行也將燈光關閉、鐵門拉下配合演習。記者許正宏／攝影
北部地區7縣市「萬安46號」演習，今天下午1點半到2點實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演練，實施人、車交通管制，在警報發布後呈現空蕩蕩的景象，偶有汽、機車駕駛不知道演習警報，也在各個主要幹道遭員警攔下靠邊。記者許正宏／攝影
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演習 交通管制 流量

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