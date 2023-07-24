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不到40歲散光驟增 醫提醒恐是圓錐狀角膜

中央社／ 台北24日電

吳姓學生10歲時散光突增400度，上國中散光更近千，險須移植眼角膜。醫師提醒，不到40歲卻視力漸漸模糊、夜晚炫光嚴重、散光持續增加，就要小心「圓錐狀角膜」疾病。

吳同學今天在「近視閃光度數爆增，小心圓錐狀角膜惹禍」記者會上分享，自己小學4年級時原本兩眼沒有近視散光，視力裸視都是1.0，卻在下學期開始覺得看黑板有點吃力，經診所發現散光突然增加到400度。5年級再去台大醫院就診，確定診斷圓錐狀角膜，近視型散光達300、400度，裸視視力僅剩0.4。

2020年吳同學上國中時，視力更急速下降，被眼科醫師判定恐須接受角膜移植；後輾轉到新光醫院就診，當時散光右眼已超過1000度、左眼900度，戴上散光眼鏡後視力右眼只剩0.1、左眼0.7，並於2021年接受「角膜交聯手術」，成功阻止病情持續惡化，視力也有些微進步。

新光醫院眼科主治醫師鄭聖甫說明，「圓錐狀角膜」是種少見的角膜疾病，病患眼角膜基質因不明原因軟化，無法維持正常半球形狀，逐漸變薄且持續前凸，形成一個圓錐狀突出區域。

且病患可能因過敏性結膜炎、異位性皮膚炎等有揉眼睛習慣，造成更大的眼球撞擊使得圓錐角膜惡化；此外接受過近視手術病人，因為角膜變得較薄且脆弱，也有機會發生角膜持續前凸情形。

鄭聖甫指出，台灣潛在圓錐狀角膜病患可能有數千人之多，發作時間通常在10到40歲之間，越年輕發作的病人往往會越嚴重。小於40歲年輕人，如有視力漸漸模糊、夜晚炫光嚴重，而且在眼科驗光發現散光持續增加，就要小心有無圓錐狀角膜情況。

對於治療方式，鄭聖甫說，「角膜交聯手術」是在角膜上滴加維生素B2，並使用紫外線照射角膜產生化學反應，促使角膜組織中纖維結構重新結合，增加角膜堅固度、增強組織結構，避免病況惡化到須要角膜移植。

新光醫院表示，經向食藥署專案申請引進儀器以及藥品，自2021年8月正式引進角膜交聯手術，吳同學就是全台第2例手術病例，目前已治療超過100例，是一種有效且相對安全手術方法。

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