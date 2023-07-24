鄭明典成網紅 始自發願「絕對不讓莫拉克再度重演」

中央氣象局前局長鄭明典日前退休，人氣仍居高不墜。他今天下午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目接受專訪透露，之所以走上網紅之路，和莫拉克颱風有關。

鄭明典任職氣象局期間印象最深刻颱風，就是莫拉克颱風，「我一整晚沒睡覺，看著它發生」。鄭明典說，莫拉克風災是防災和預報的轉捩點，「影響很大，因為衝擊太大了」。

他表示，防災也是一種文化，早期台灣特有的問題，一般是從救災開始，但救災是事後處理，防災是事前開始，所以莫拉克颱風造成觀念很大的轉變。他從來沒想過當網紅，當時出發點會想走這條路，跟接預報中心的背景有關。

鄭明典說，2008年莫拉克颱風之後，大眾對氣象局的批評不是因為預報不準，當時預警的強度是「史無前例」。以前預報能力有限，「最高日雨量300毫米起跳，但莫拉克是500毫米起跳，氣象局敢從500毫米開始其實是很有信心說有重大災情」。

他表示，當時對莫拉克颱風的預報並沒有失準，但是決策單位沒有感覺到氣象局預報這麼強烈，這是溝通上的問題。他當時接預報中心主任，想要如何降低這個落差，如果能把落差拉近，預報的效用就能提升很多。

鄭明典說，當時防災中心已經開始運作，防災中心裡面由氣象局提供基本資料，衝擊由各單位評估，但氣象局在資料傳遞很難掌握災害風險強度。那時網路平台剛開始，他心想或許能從這角度傳遞預警的訊息。所以第一次在臉書發文標題是「令人不安的降雨」。

「我還被強迫發誓不能再用危言聳聽的字眼，承諾不再用這種嚇人的形容詞」。鄭明典表示，當時有些長官的確不習慣，因為時代背景是要先將訊息往上呈報，再決定訊息是否對外發布。他選擇直接寫臉書，的確因此承受很大壓力，差點要走人，後來存活下來。

他說，後來大家慢慢意識到網路平台可以開發，所以後續官方開始投資經營網路，不只氣象局，其他單位也是。「走得比較早，當然有些風險在，這是必然的」。

「我有時在想我用的是民粹，不走正常管道」，鄭明典說，就是自從莫拉克颱風之後，想著要怎麼把預警訊息傳遞給大眾，「絕對不讓莫拉克再度重演」。

台灣對於颱風又愛又恨，鄭明典表示，颱風來幾乎是一定會有災情，但不來水就會不夠（缺水）。颱風不能期待它不帶來災害，用水需求有3分之1要靠颱風。

時下流行AI，是否憂心AI取代氣象主播？鄭明典說，資訊溝通如果AI可以更生動，並不是百分之百取代人，因為人是很複雜的，「AI不會受情緒干擾，不會受環境干擾」，所以他是正面看AI。天氣風險公司總經理彭啟明表示，有AI幫忙可以減少誤判機會。