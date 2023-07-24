快訊

衣服裡面多一個「小圈圈掛繩」掛衣架？ 內行曝真實用途

杜蘇芮具致災性 彭啟明：中南部「這天」有較高機會颱風假

陸中學體育館屋頂坍塌致11死 網傳官方阻擋家長認屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解放雙手！中國附醫首創 醫護口述AI自動生成病歷

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
周德陽說，醫護人員每日處理大量病歷資訊，透過AI系統，醫護人員只要口述精準記錄醫療資訊，系統就會利用語言模型，對文字進行摘要和分析。 記者鄒尚謙／攝影
周德陽說，醫護人員每日處理大量病歷資訊，透過AI系統，醫護人員只要口述精準記錄醫療資訊，系統就會利用語言模型，對文字進行摘要和分析。 記者鄒尚謙／攝影

AI議題正熱，醫療領域也積極導入希望照顧患者，中國醫藥大學附設醫院和台灣微軟合作，生成式AI智慧醫療紀錄「智海系統」，醫護專家口述後，AI引擎即可生成病歷，提高醫護紀錄的效率。醫師指出，AI藉由資料庫統計，已預想好後續可能診斷，有時甚至醫師未曾想到，可協助醫師診斷上更加周延，預計3個月內全面上線使用。

中國附醫院長周德陽說，醫護人員每日處理大量病歷資訊，透過AI系統，醫護人員只要口述精準記錄醫療資訊，系統就會利用語言模型，對文字進行摘要和分析，提取關鍵資訊，自動生成專業醫療術語和建議；可運用在初診、護理語音記錄、住院病歷撰寫、專業檢查報告輸出，大幅縮短撰寫醫療報告的時間。

周德陽分享，曾在臨床上遇到一名個案，發燒38度並且血壓升高，臨床診斷可能為單純腹痛等，但AI系統已經預算到癌症的可能性，雖然可能性只有5%，但系統仍會依照問診的情形，分析出所有可能，並依次排序，醫師可以依序做鑑別診斷，讓診斷更加周延。

中國附醫護理部督導莊素蓉表示，護理師臨床工作量大，透過AI系統導入，確實有簡化工作流程，過往不可能雙手換藥同時紀錄；AI系統現在可以在換藥叮嚀病患注意事項時，也把衛教過程記錄下來，減少後續填寫病歷紀錄的工作，把更多時間放在臨床照顧專業上。

中國附醫研究副院長李光申表示，目前希望全院都能夠導入AI系統，不僅協助醫師記錄診間情形，更直接修整好病歷，預計3個月內全面上架使用。

台灣微軟卞志祥總經理表示，微軟提供專業的資訊技術，確保中國醫藥大學附設醫院建構「智海系統」大量醫療資訊的精準性與穩固性。微軟將AI語音辨識導入醫療領域在全球範圍已有相當成功的成果，期待未來能夠帶動台灣AI智慧醫療產業。

中國醫藥大學附設醫院和台灣微軟合作，生成式AI智慧醫療紀錄「智海系統」，醫護專家口述後，AI引擎即可生成病歷，提高醫護紀錄的效率。記者鄒尚謙／攝影
中國醫藥大學附設醫院和台灣微軟合作，生成式AI智慧醫療紀錄「智海系統」，醫護專家口述後，AI引擎即可生成病歷，提高醫護紀錄的效率。記者鄒尚謙／攝影

醫師 語音

延伸閱讀

精誠、聯陽 四檔馬力強

影／她體溫高達42.7度中暑 醫護舀水搶救畫面曝光

中醫大附醫聯手美商貝克曼庫爾特 全球首創敗血症Al預警

病人還是很多！醫護「接連感冒陣亡」 他只剩氣音：患者還叫我保重

相關新聞

看緊荷包！基北北桃TPASS搭台鐵 超過範圍沒優惠

TPASS行政院通勤月票7月1日上路至今，基北北桃區販售數量破43萬張。但有民眾反映，使用「基北北桃1200都會通」搭乘...

超過7度危險！夏天室內外溫差大「5症狀是警訊」 當心自律神經失調

近來天氣炎熱，一般人到了室內可能都會開空調，讓環境變得涼快一些。然而日本醫師早坂信哉卻指出，若是不斷地在大熱天與冷氣房之間切換，對身體可能造成自律神經失調，產生「溫差疲勞」的症狀。

外送族注意！連4天萬安演習 這些時段、地區暫停服務

外送族、搭車族注意，Uber Eats、foodpanda均宣布，因應萬安46號演習，7月24日至7月27日各地區演習期...

北部下午萬安演習 北捷正常運行但不得離站 最高可罰15萬

112年度萬安46號軍民聯合防空演習，今天北部地區下午1點30分至2點實施，這也是台北市長蔣萬安上任後首度「萬安視察萬安...

鄭明典成網紅 始自發願「絕對不讓莫拉克再度重演」

中央氣象局前局長鄭明典日前退休，人氣仍居高不墜。他今天下午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目接受專訪透露，之所...

鼓勵企業自願減量 環署：再生能源憑證或躉購不能申請

環保署依氣候變遷因應法（簡稱氣候法）規定，預告「溫室氣體自願減量專案管理辦法」草案，協助企業進行碳排查及規畫溫室氣體減量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦