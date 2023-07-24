解放雙手！中國附醫首創 醫護口述AI自動生成病歷

AI議題正熱，醫療領域也積極導入希望照顧患者，中國醫藥大學附設醫院和台灣微軟合作，生成式AI智慧醫療紀錄「智海系統」，醫護專家口述後，AI引擎即可生成病歷，提高醫護紀錄的效率。醫師指出，AI藉由資料庫統計，已預想好後續可能診斷，有時甚至醫師未曾想到，可協助醫師診斷上更加周延，預計3個月內全面上線使用。

中國附醫院長周德陽說，醫護人員每日處理大量病歷資訊，透過AI系統，醫護人員只要口述精準記錄醫療資訊，系統就會利用語言模型，對文字進行摘要和分析，提取關鍵資訊，自動生成專業醫療術語和建議；可運用在初診、護理語音記錄、住院病歷撰寫、專業檢查報告輸出，大幅縮短撰寫醫療報告的時間。

周德陽分享，曾在臨床上遇到一名個案，發燒38度並且血壓升高，臨床診斷可能為單純腹痛等，但AI系統已經預算到癌症的可能性，雖然可能性只有5%，但系統仍會依照問診的情形，分析出所有可能，並依次排序，醫師可以依序做鑑別診斷，讓診斷更加周延。

中國附醫護理部督導莊素蓉表示，護理師臨床工作量大，透過AI系統導入，確實有簡化工作流程，過往不可能雙手換藥同時紀錄；AI系統現在可以在換藥叮嚀病患注意事項時，也把衛教過程記錄下來，減少後續填寫病歷紀錄的工作，把更多時間放在臨床照顧專業上。

中國附醫研究副院長李光申表示，目前希望全院都能夠導入AI系統，不僅協助醫師記錄診間情形，更直接修整好病歷，預計3個月內全面上架使用。