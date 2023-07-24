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鼓勵企業自願減量 環署：再生能源憑證或躉購不能申請

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署今天舉辦「溫室氣體自願減量專案管理辦法」草案公聽研商會議，許多企業關心碳權及轉軌成自願減量專案問題。記者胡瑞玲／攝影
環保署今天舉辦「溫室氣體自願減量專案管理辦法」草案公聽研商會議，許多企業關心碳權及轉軌成自願減量專案問題。記者胡瑞玲／攝影

環保署依氣候變遷因應法（簡稱氣候法）規定，預告「溫室氣體自願減量專案管理辦法」草案，協助企業進行碳排查及規畫溫室氣體減量措施，不少企業關心碳權、抵換專案及自願減量問題，環保署表示，抵換轉案仍會繼續保留，但不再接受申請，鼓勵事業執行自願減量專案。

環保署今舉辦「溫室氣體自願減量專案管理辦法」草案公聽研商會議。自願減量專案管理辦法主要規範碳權取得、認證、申請方式等，未來上路後，企業或各級政府據此提出申請，並依專案執行、取得碳權，未來進入碳權交易所買賣，草案自6月30日起公告30天，預計7月底前完成訂定。

會議中不少企業關心碳權、現行抵換專案及自願減量專案問題，環保署氣候署籌備處副主任黃偉鳴說，過去在溫管法架構下已建立「抵換專案」，該辦法執行迄今，已有92案通過註冊，其中24案依實際減量成效核發約2378萬公噸二氧化碳當量的碳權，並有682萬公噸二氧化碳當量已於環評抵換使用、有約1,700萬噸碳權尚未用於環評抵換。

黃偉鳴表示，溫管法修法成為氣候法後，抵換專案轉軌成自願減量專案，「但現行抵換專案有部分案例仍在進行，抵換專案也會繼續留著」，只是不再接受申請，事業只能依過去申請通過的來執行，也可申請展延，但因每個事業申請、減碳情況不同，因此較難評估落日時間。

黃偉鳴說，草案預告後會鼓勵事業轉軌成自願減量轉案，強調轉換上碳權的比例沒有差別；另部分事業過去申請抵換專案，但之後跑去申請再生能源憑證，因為再生能源憑證價錢比較好。針對已申請再生憑證或是躉購與台電併網的事業，就不能再來申請自願減量專案；對於部分事業認為本草案沒有將抵換專案寫入較不心安，後續會思考是否在草案說明。

環保署 再生能源 環評

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