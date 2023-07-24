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外送族注意！連4天萬安演習 這些時段、地區暫停服務
外送族、搭車族注意，Uber Eats、foodpanda均宣布，因應萬安46號演習，7月24日至7月27日各地區演習期間，演習實施區域將配合管制暫停外送、外帶、車隊等相關服務，如有餐點延遲情形，敬請消費者見諒。
Uber為配合演習，合作車隊使用之Uber網際網路系統將在各實施區域演習當天13:20至14:00暫停該城市叫車服務。提醒有乘車需求的乘客提前安排行程，避免受到演習期間交通管制的影響。若您使用「Uber App 預約搭乘」功能，提醒您的預約應避開演習時間，已完成預約則可至Uber App取消預約。若因萬安演習導致行程時間延長，行程費用可能依實際行程內容變動。Uber Eats則是於演習當日的13:15至13:45暫停演習區域的外送及外帶自取服務，待演習結束即恢復正常營運。
foodpanda則是在7月24日至7月27日13:00至14:00，於演習區域暫停美食外送、生鮮雜貨、熊貓超市、外帶自取、pandago及該時段的預訂服務，建議消費者可提前下訂；foodpanda也提醒外送夥伴於演習期間應遵守相關規範。
2023年萬安46號演習管制日期與地區資訊：
7月24日 (一) 北部地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣
7月25日 (二) 南部地區：台南市、高雄市、屏東縣
7月26日 (三) 東部及離島地區：花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣
7月27日 (四) 中部地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市
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