超過7度危險！夏天室內外溫差大「5症狀是警訊」 當心自律神經失調

近來天氣炎熱，一般人到了室內可能都會開空調，讓環境變得涼快一些。然而日本醫師早坂信哉卻指出，若是不斷地在大熱天與冷氣房之間切換，對身體可能造成自律神經失調，產生「溫差疲勞」的症狀。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，一般碰到中暑時，就算症狀拖得再長，也大概在幾小時內就會發作。然而溫差疲勞卻是屬於慢性、長時間的症狀，可能從某一天開始，就覺得身體一直不舒服，並且會不斷持續著。許多人在夏季容易感到疲勞，常常就是這個原因。

日本內科、神經內科醫師久手堅司指出，自己是否有溫差疲勞的症狀，可以從以下五點進行判斷，包括「不喜歡空調（冷氣或暖氣）」、「臉或全身容易發熱」、「溫差大時會出現倦怠感、頭痛、暈眩情形」、「季節變化時期容易身體不適」、「曾經中暑過」。如果有一點符合就需要注意，兩點以上則要非常當心。

早坂醫師補充，一般人面臨超過攝氏7度以上的溫度變化，自律神經就容易出問題，進而導致頭痛、暈眩、倦怠感、腸胃不適和心煩意亂等狀況。最近天氣炎熱，日本室外氣溫來到37度，但電車或便利商店的冷氣房室內往往只有26至27度，因此非常容易產生超過7度以上的溫差。

想要防範溫差疲勞，主要可以從減少劇烈溫差變動著手。例如從涼的地方移動到熱的地方時，可以在15分鐘前做好水分補給，促進排汗效率，或者準備好濕毛巾降溫。反過來從熱的地方移動到涼的地方時，可以擦汗、換下濕調的衣服、喝溫熱的東西及做點簡單運動來暖活身子，降低身體的負擔。