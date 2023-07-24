快訊

中華電信禁續4G 488不限速吃到飽合約 內行人2招直接過關繼續用

「讓敵軍打上岸」 漢光反登陸戰術轉向背後有美方影子

抓到了！恐嚇開槍立委林淑芬服務處 40歲郭姓外送員落網

超過7度危險！夏天室內外溫差大「5症狀是警訊」 當心自律神經失調

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天室外和冷氣房溫差大，容易造成身體不適。圖片來源／ingimage
夏天室外和冷氣房溫差大，容易造成身體不適。圖片來源／ingimage

近來天氣炎熱，一般人到了室內可能都會開空調，讓環境變得涼快一些。然而日本醫師早坂信哉卻指出，若是不斷地在大熱天與冷氣房之間切換，對身體可能造成自律神經失調，產生「溫差疲勞」的症狀。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，一般碰到中暑時，就算症狀拖得再長，也大概在幾小時內就會發作。然而溫差疲勞卻是屬於慢性、長時間的症狀，可能從某一天開始，就覺得身體一直不舒服，並且會不斷持續著。許多人在夏季容易感到疲勞，常常就是這個原因。

日本內科、神經內科醫師久手堅司指出，自己是否有溫差疲勞的症狀，可以從以下五點進行判斷，包括「不喜歡空調（冷氣或暖氣）」、「臉或全身容易發熱」、「溫差大時會出現倦怠感、頭痛、暈眩情形」、「季節變化時期容易身體不適」、「曾經中暑過」。如果有一點符合就需要注意，兩點以上則要非常當心。

早坂醫師補充，一般人面臨超過攝氏7度以上的溫度變化，自律神經就容易出問題，進而導致頭痛、暈眩、倦怠感、腸胃不適和心煩意亂等狀況。最近天氣炎熱，日本室外氣溫來到37度，但電車或便利商店的冷氣房室內往往只有26至27度，因此非常容易產生超過7度以上的溫差。

想要防範溫差疲勞，主要可以從減少劇烈溫差變動著手。例如從涼的地方移動到熱的地方時，可以在15分鐘前做好水分補給，促進排汗效率，或者準備好濕毛巾降溫。反過來從熱的地方移動到涼的地方時，可以擦汗、換下濕調的衣服、喝溫熱的東西及做點簡單運動來暖活身子，降低身體的負擔。

日本 醫師 冷氣 中暑

延伸閱讀

冷氣「一直吹vs.定時開關」哪個省電？ 大金空調實測有答案了

高雄冰店害集體中毒、網酸「孕婦不吃冰是常識」 婦產醫釋疑

與國外差很大！他見台灣機場「1亂象」爆氣 苦主羞愧：終於有人說了

夠了！富士山照片多過頭！維基百科容量爆滿苦求網友「別再傳了」

相關新聞

看緊荷包！基北北桃TPASS搭台鐵 超過範圍沒優惠

TPASS行政院通勤月票7月1日上路至今，基北北桃區販售數量破43萬張。但有民眾反映，使用「基北北桃1200都會通」搭乘...

超過7度危險！夏天室內外溫差大「5症狀是警訊」 當心自律神經失調

近來天氣炎熱，一般人到了室內可能都會開空調，讓環境變得涼快一些。然而日本醫師早坂信哉卻指出，若是不斷地在大熱天與冷氣房之間切換，對身體可能造成自律神經失調，產生「溫差疲勞」的症狀。

北部下午萬安演習 北捷正常運行但不得離站 最高可罰15萬

112年度萬安46號軍民聯合防空演習，今天北部地區下午1點30分至2點實施，這也是台北市長蔣萬安上任後首度「萬安視察萬安...

「飯店泳池」世界第一！虹夕諾雅沖繩 連住3晚5折優惠

虹夕諾雅沖繩榮獲2023《Travel + Leisure》飯店泳池項目第一名，為慶祝勇奪大獎，推出長住優惠方案。即日起...

回響／新北全台首家精障者在會所安身 明年成立全市第4處

自立生活、社會融合是精神障礙者復元之路的關鍵，明年底即將上路的「精神衛生法」修正案，也賦予精神支持服務重任。全國預計成立...

颱風後登革熱防治面臨挑戰 薛瑞元：戶外孳生源清除工作得重來

衛福部長薛瑞元上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會繼續審查性騷擾防治法修正草案。會前談及颱風杜蘇芮侵襲和登革熱防治作業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦