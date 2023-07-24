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颱風後登革熱防治面臨挑戰 薛瑞元：戶外孳生源清除工作得重來
衛福部長薛瑞元上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會繼續審查性騷擾防治法修正草案。會前談及颱風杜蘇芮侵襲和登革熱防治作業與護病比將進行討論，尋找一個共識出來。
薛瑞元表示颱風通常帶來很大雨量，風大雨急時不適合做清消工作，等到颱風過後挑戰才開始。如果台灣發布陸上颱風警報後，雨勢就會逐步增強，相關清消工作可能就會暫停，等到颱風過後挑戰才開始，因為雨勢帶來什麼影響，目前尚未得知，但至少戶外孳生源清除工作得重來；後續也端看颱風造成什麼損害，若損害程度高，清除工作、人員調度就會更加困難，通常都得等家園整理到一個程度才重新啟動。
媒體詢問，是否還會照原定計畫到台南、雲林考察登革熱防治作業。薛瑞元表示，預計明天還是會去台南、雲林，但不是要指導現場如何防治，而是聽取組織、政策工作執行，並給予建議。
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