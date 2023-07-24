沒有極限的洋芋片 台灣吃得到的2023最新嚐鮮口味榜單Top 10

2023年是連假很多、補班日很多的一年，連假若沒規劃恐怕會想賴在家追劇、看電影等等，旁邊可能會有個洋芋片存在的位置。曾有調查顯示，休閒食品在全球增長最快的範圍仍在「亞太」地區，台灣今年竟然冒出超過二十種洋芋片口味！

洋芋片的由來，據傳是1853年流行法式炸馬鈴薯條，一位美國紐約廚師喬治，有次被客人嫌薯條太厚，不喜歡因而拒絕付帳；喬治連做好幾次薯條，一次比一次薄，但這位顧客仍然不滿意，喬治一氣之下，故意把薯條做得非常薄脆，薄到連叉子都插不起來，沒料到這顧客非常喜歡淺黃色、像紙一樣薄的洋芋片，陸續開始流行起這意料之外的特色食品。

170年過去了，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點分析2023年（2023/1/1-2023/7/20）網路討論度最高的洋芋片新口味。小編要提醒您，食物都不要吃過量，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導分析零食控的現象，有專家認為這是身體缺乏特定營養素造成的，另一派專家認為因為人類傾向將吃零食跟快樂感連結。若你是愛吃洋芋片這類鹹食，有可能是身體電解質較低，也可能是身體缺納所導致。



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No.10 爐烤肋眼牛排

與知名晶華酒店的栢麗廳合作，招牌菜爐烤肋眼風味，牛排清爽爐烤搭配上牛油香氣濃而不膩口，極致美味無可抵擋，結合洋芋片酥脆香濃可口，一打開包裝就能聞到濃濃的爐烤肋眼香味。金字黑色系的精緻包裝，寫著「洋溢滿滿的幸福感」，還有另一個神助攻搭配，是本次榜單的冠軍（請耐心看完，即將揭曉）。網友分享，「吃起來是濃濃的燒烤BBQ的香氣，薄脆涮嘴」、「追劇必吃好朋友」、「喜歡肉肉系口味的朋友有福了」。



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No.9 大阪燒

品客在2022年推出「大阪燒風味」，來自關西最道地的好滋味，網友說「濃厚香醇的大阪燒醬有著淡淡蔬菜的甜味，」再搭配美乃滋、海苔粉、柴魚片，與食材一同在滋滋作響的鐵板上。樂事版的大阪燒口味，酸甜淋醬融合美乃滋，加上海苔清香滋味，豐富層次飽足而不膩，整天疲憊好像都隨著柴魚香氣飛舞起來了！支持樂事版的網友覺得，「真的有大阪燒那種鹹甜滋味，加上洋芋片酥脆口感」、「不會太鹹或太甜，口感剛剛好」。

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No.8 西班牙蒜味奶油蝦

小編發現一個愛嚐鮮星座的排名，第一名是射手座，其餘依序分別是雙子座、牡羊座、水瓶座、獅子座，這五個星座的朋友們，這次榜單的口味都嚐過了嗎？

充滿歐式風情，西班牙濃郁的蒜香奶油味，就是超涮「脆」！網友覺得「蝦到讓人忍不住吮指回味～」

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No.7 明太子雞翅

深夜食堂系列大走日系風格，走進喧囂居酒屋，點一份明太子雞翅樂事，濃厚的明太子醬搭配雞翅烘烤入味，一口咬下感受到炙熱明太子在嘴裡不斷爆開的口感，肉汁與鹹香在口中交融，忍不住想來杯清酒，超搭！「雞汁的香與明太子的鮮甜」、「厚的波浪片跟薄片的，我覺得薄片的比較好吃」，去年多力多滋玉米片也有推出同樣口味，網友評價「雞汁味非常濃，而且帶還點微辣感，越吃越辣。但我吃不出明太子的味道」。

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No.6 香檸鹽烤豬

洋芋片遇到檸檬，經常會是完美的搭配，今年六月份才推出的新口味，搭配鹽烤香氣，酸爽與鹹香的完美融合，大包裝、夾鏈帶設計更好收納，家樂福獨家販售的行銷方式，同時期推出「焦香香烤嫩雞」，豬雞口味大對決的投票選邊站，一度引起討論。竟有人表示「鹽烤豬吃起來或聞起來，我滿頭黑人問號??」、「撒了點鹽的原味」。

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No.5 大口霸王骨孜然風味

精選子排醃漬入味肉汁甜香，佐以孜然調味的獨特風味，融合洋芋片的薄輕脆口感，立馬征服你的味蕾；為了成功複製經典菜色，經過多次測試調整，才保留這兩道口味。PTT討論「霸王骨真的很有吃饗食那種排骨的味覺」、「聽名字感覺就滿好吃了」、「是屬於薄脆款的」。吃完的洋芋片包裝先別急著丟，可至開飯全台門市（不限平假日、單桌單筆消費滿個人低消），出示「樂事洋芋片包裝截角」及「iEAT APP 加價購優惠券畫面」，以獨家優惠價269元優惠價加購「大口霸王骨」乙份（兌換至2023年10月7日止）。

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No.4 麻婆燒豆腐

承襲福利川菜五十年精湛手藝的開飯川食堂，招牌名菜「麻婆燒豆腐」特選四川郫縣豆瓣醬，加入老酒與甜麵醬拌炒，特調大紅袍花椒與辣油的黃金比例，微麻微辣的香氣，一口咬下酥脆洋芋片香麻帶勁。網友認為「麻婆味道跟全家麻婆豆腐飯蠻像的，是有椒麻香氣的辣不是鹹酥雞的那種辣粉，」、「有時候新口味吃了會有點空虛，覺得調味不夠重、這款不會」、「波浪造型的洋芋片，所以咬下去很酥脆」。憑洋芋片包裝截角及「iEAT加價購優惠券畫面」可至開飯全台門市，以獨家優惠價169元加購開飯經典菜「麻婆燒豆腐」乙份（兌換至2023年10月7日止）。

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No.3 勁辣唐辛子

不知從何時開始，辣的洋芋片有獨特支持的客群，混搭各式香辛料，提升辣的層次。湖池屋的咔辣姆久堪稱是辣味洋芋片始祖，長年穩坐日本辣味零食類銷售No.1，薯片平切、厚切不同口感的涮嘴口感，讓人忍不住一口接一口，網友大推「不會辣到讓口中沒味道」、「有點麻有點辣一片接一片根本有毒啊」。樂事則是與故宮聯名推出的包裝與周邊商品，今年搶到網路討論度，不過有網友認為「吃了第一片根本吃了個寂寞」、「只有多力多滋辣起司夠辣」、「如果超級辣是100分的話，那這包的辣度大概是5分吧」。

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No.2 蚵仔煎

「好呷ㄟ蚵仔煎～蚵仔煎啦！」經過「國民長孫」盧廣仲代言詮釋的洗腦旋律，台灣本土洋芋片品牌，研發這口味已問世超過七年，即使在2023年依舊擁有超高討論度，連許多外國Youtuber都愛吃！Dcard曾發問「這個味道到底是哪裡像蚵仔煎？有卦否？」留言爆棚「太陽餅吃起來也不像太陽啊」、「北部粽吃起來也不像粽子啊」、「好吃就好，最神洋芋片」「越吃越唰嘴，沒有人能超越」、「根本台灣之光」，甚至有內行網友解釋說「以前有新聞，當初是要做大阪燒口味，但做出來覺得也不像大阪燒，就改蚵仔煎」、「像蚵仔煎的醬汁吧」。也或許是太受歡迎，包裝曾經微調，華元小編發文：「賣勾問啊!!你們最愛的蚵仔煎口味!一直都在!...一直以來蚵仔煎都同步販售兩種版本，濃厚版與正常版，只有包裝改版，口味一直以來都沒有變動哦!!」

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No.1 松露

經過松露加持，似乎等於成為洋芋片界的愛馬仕，各大洋芋片品牌紛紛研發（卡迪那享自然洋芋片松露、樂事碳烤肋眼牛排佐松露、樂事法國黑鑽松露、Aroma Truffle頂級黑松露洋芋片等），網友紛紛試吃給評，覺得加了海鹽的口味過鹹，「吃完要洗腎」。尤其號稱新加坡的愛馬仕零食黑松露洋芋片，由主廚和家人創立Aroma Truffle，主打使用奢華食材製作的頂級洋芋片，選用義大利進口的鮮摘夏季黑松露，，截至目前在新加坡已累積破百萬銷量。美食部落客曾以「沉黑包裝和金黃色品牌字，低調奢華的氣質展露無遺，」壓條密封設計，守住氣味與口感，「打開包裝瞬間都是香氣嘉年華」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年7月20日，共計7個多月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『洋芋片新口味』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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