懶人包／「白髮梁朝偉」竟是維納斯？New Jeans〈Cool With You〉MV彩蛋意境解析　男神單日聲量超車歌手

image source:翻攝IG／newjeans_official

文／姜雅馨

南韓大勢女團NewJeans以〈Attention〉、〈Hype Boy〉和〈Ditto〉等歌曲紅遍全球，獨特的曲風也讓她們在如雨後春筍般增加的韓團中闖出自己的花路。

繼迷你二輯《Get Up》先行曲〈Super Shy〉洗腦旋律搭配歌詞曝光，瞬間登上Billboard Hot 100第66名後，昨（20）日公開主打曲〈Cool With You〉A版與B版MV，其中鄭好娟與梁朝偉驚喜現身，短短一天的時間就分別累積558萬、480萬次觀看。

想知道NewJeans〈Cool With You〉MV藏著哪些亮點嗎？現在《DailyView網路溫度計》就帶你一起來看MV中隱藏的5個小彩蛋吧！

＃1 國際巨星鄭好娟、梁朝偉驚喜現身

因為出演《魷魚遊戲》聲名大噪的女星鄭好娟，這次特別出演NewJeans〈Cool With You〉A版、B版女主角，畫面中她身著一襲黑色套裝，在MV開頭就展現名模架勢；B版中鄭好娟與男主角對望時，國際巨星梁朝偉突然驚喜現身，雖然只有短短15秒，仍讓許多粉絲驚喜不已啊！

據了解，梁朝偉透露只要角色夠吸引人都很樂意參與，這次MV的白髮造型也是由他特別提議，此外，他也沒有收取任何酬勞，當作是送給韓國粉絲的小禮物。

▲鄭好娟出演NewJeans〈Cool With You〉MV女主角。

image source:翻攝IG／hoooooyoney

▲梁朝偉出演NewJeans〈Cool With You〉MV。

image source:翻攝微博／梁朝偉

＃2 鄭好娟飾演幫助凡人熱戀的邱比特

只要鄭好娟經過，不論是在街上、電梯還是美術館，都能讓陌生男女擁吻、十指緊扣並陷入熱戀，不難發現鄭好娟飾演的是一名邱比特，雖然凡人看不見她，但是她卻可以幫助男女昇華為戀人關係。

直到鄭好娟在美術館遇見令她著迷不已的男主角，不過礙於對方根本看不見自己，讓她開始思考是否要為了愛情拋棄神職。於是她在午夜時分褪去衣服，赤裸著身體淋雨，藉此消滅自己邱比特的身份。

在B版MV中，鄭好娟邊淋雨邊露出微笑，她換上小洋裝與低跟皮鞋，發現男主角能看見自己後，再度露出開心笑容，MV畫面中也不斷切換男人看著鄭好娟的視角，直到在斑馬線前，飾演維納斯的梁朝偉出現，為了懲罰鄭好娟，便牽線男主角與她身後的女子，鄭好娟也再次恢復邱比特的神格。



▲鄭好娟在NewJeans〈Cool With You〉MV中飾演邱比特。

image source:翻攝YT／HYBE LABEL

＃3梁朝偉飾演斬斷邱比特愛情的維納斯

梁朝偉雖然在〈Cool With You〉B版MV裡僅出現短短15秒，儘管飾演維納斯的他面無表情，卻用眼神道盡邱比特不應與凡人談戀愛的語意，最後將男主角與鄭好娟身後的女子湊成對後才肯離去。

精湛的演技也讓許多粉絲直呼「梁朝偉全白髮出來真的嚇到，驚喜的那種」、「看到梁朝偉出來整個起雞皮疙瘩」、「居然是梁朝偉！比V和威肯還驚喜」、「梁朝偉出來的那一刻還以為自己眼花...太猛了吧」。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統近一週「NewJeans〈Cool With You〉」聲量趨勢也可以發現，NewJeans新歌〈Cool With You〉MV在19日曝光後，不僅帶動鄭好娟與梁朝偉討論趨勢，梁朝偉以白髮造型現身也讓他在21日造成1,226筆討論，直接超越NewJeans歌手討論度。

▲梁朝偉在NewJeans〈Cool With You〉MV中飾演維納斯。

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image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

＃4 Francois-Edouard Picot畫作《Cupid and Psyche》

〈Cool With You〉A版MV中鄭好娟與男主角凝視的一幅畫作為法國七月王朝時期畫家François-Edouard Picot的作品《Cupid and Psyche》（《賽姬與邱比特》），該則畫作其實出自一個神話，描述擁有美麗外貌的公主賽姬遭女神維納斯嫉妒，維納斯下令讓自己的兒子邱比特用金箭射中賽姬，讓她愛上世界最醜的怪物。



未料邱比特後來不小心用金箭射傷自己，無可救藥愛上賽姬，後來賽姬和邱比特獲得允婚後，賽姬卻不小心得知邱比特真實身份，邱比特也因此離她而去。最後賽姬透過完成維納斯給予的重重任務，邱比特也逃離維納斯掌控重新與賽姬相逢，賽姬成為神之後，雙方原諒彼此並永遠在一起。

網友據此推測神話主角在〈Cool With You〉性別調換，鄭好娟飾演的是邱比特、男主角飾演的是賽姬，維納斯則是由梁朝偉擔任，鄭好娟在MV其中一幕爬上男主角的床，更是高度還原《Cupid and Psyche》畫作。

▲François-Edouard Picot作品《Cupid and Psyche》出現在〈Cool With You〉MV中。

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▲François-Edouard Picot作品《Cupid and Psyche》被鄭好娟、男主角重新演繹。

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＃5 NewJeans被推測為「幸運五女神」

NewJeans在MV中以白色、水藍色妖精造型為主，因為她們也看得見邱比特，邱比特也看得見她們，網友認為NewJeans五人類似希臘神話中的「命運三女神」，掌握人類過去、現在、未來命運，在MV裡NewJeans成員們看著邱比特愛上賽姬，最後卻被維納斯拆散的過程，被形容是神話世界中的「幸運五女神」。

▲NewJeans在〈Cool With You〉MV被推測為幸運五女神。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月14日至2023年07月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『NewJeans〈Cool With You〉』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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