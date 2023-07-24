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杜蘇芮颱風來勢洶洶 預估27至28日對台南影響最大

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導
杜蘇芮颱風來勢洶洶，台南市安平消防分隊在隊部整備救生器材，並發動救生艇引擎。記者黃宣翰／攝影
杜蘇芮颱風來勢洶洶，台南市安平消防分隊在隊部整備救生器材，並發動救生艇引擎。記者黃宣翰／攝影

杜蘇芮颱風目前位置在菲律賓東方海面，依據中央氣象局資料，預計將以中颱強度碰觸台灣，台南市今天上午8點至8點30分在安平國中舉行「杜蘇芮颱風台南市政府防颱整備會議」，會中由成大防災中心提供氣象情資分析，杜蘇芮颱風預估於27至28日可能對台南市影響最大。

台南市長黃偉哲主持杜蘇芮颱風防颱整備會議表示，杜蘇芮颱風很有可能登陸本島威脅極大，要求台南市各局處及區公所不可以輕忽並且要嚴陣以待。

安平等消防分隊並在隊部整備救生器材，包括電動救生圈、自動充氣式浮板並發動救生艇引擎。分隊長薛敬霖說，自動充氣式浮板使用二氧化碳小鋼瓶，遇水後會自動擊發填充，搭配長背板，可於水中形成一個浮動平台供待救人員使用。

會議中決定請各區公所加強巡視路面側溝及落水口雜物清除，減少因樹枝落葉或垃圾造成道路積淹水災情，並請警察局協助巡視；28日開幕的U12棒球賽，請體育局要密切注意颱風動態，適時調整場地及賽程；請教育局針對暑期輔導師生應提早進行防颱整備及加強登革熱防疫；請水利局就抽水站跟移動式抽水機都要預先巡檢發動，確保油料充足，市府已經儲備了3千多個防水檔板，請各區公所務必要發放給有需要的商家、工廠及民眾使用。

黃偉哲說，市民可隨時至市政府全球資訊服務網首頁-災害應變告示網了解停班停課、公車營運等相關颱風資訊，如有相關災情市民也可透過1999進行通報，並可利用「台南水情即時通」手機APP了解更多防颱資訊。

杜蘇芮颱風來勢洶洶，台南市安平消防分隊整備自動充氣式浮板因應。記者黃宣翰／攝影
杜蘇芮颱風來勢洶洶，台南市安平消防分隊整備自動充氣式浮板因應。記者黃宣翰／攝影
因應杜蘇芮颱風來襲，台南市今天在安平國中舉行防颱整備會議，會中由成大防災中心提供氣象情資分析，杜蘇芮颱風預估於27至28日可能對台南市影響最大。記者黃宣翰／翻攝
因應杜蘇芮颱風來襲，台南市今天在安平國中舉行防颱整備會議，會中由成大防災中心提供氣象情資分析，杜蘇芮颱風預估於27至28日可能對台南市影響最大。記者黃宣翰／翻攝

杜蘇芮颱風 颱風

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